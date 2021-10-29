В Крыму подтвердили факт незаконного слива сточных вод

После обращения экспертов Общероссийского народного фронта министерство экологии Крыма подтвердило факт незаконного слива сточных вод из частного домовладения в Ленинском районе.

По факту нарушения возбуждено административного дело, а нарушитель оштрафован.

В региональное отделение ОНФ обратились жители села Юркино Ленинского района Крыма с жалобой на стихийный слив сточных вод из трубы частного дома. Люди пожаловались на неприятный запах, нарушение экологического законодательства и нанесение вреда сельской природе.

Эксперты Общероссийского народного фронта обратились в министерство экологии Крыма с просьбой разобраться с незаконным сливом. После проведения проверки в природоохранном ведомстве подтвердили факт незаконного слива, виновному лицу назначено административное наказание в виде штрафа и выдано представление об устранении слива сточной воды в приемники, обеспечивающие охрану водных объектов от засорения и загрязнения. Кроме того, нарушитель обязался заключить долгосрочный договор на вывоз жидких отходов с профильной организацией.

«Бытовые незаконные сточные сливы могут стать причиной серьезных загрязнений водных объектов, что наносит значительный ущерб нашей природе. Особенно этот вопрос важен для Крыма, где водный вопрос в последние годы актуален как никогда. Мы благодарим экологических инспекторов за оперативную реакцию и помощь в устранении нарушения», - отметила руководитель регионального исполкома ОНФ Алла Вертинская.

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