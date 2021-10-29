Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 70.7
воздух +15
море +17

Власть

В Крыму подтвердили факт незаконного слива сточных вод

14:16 пятница, 29 октября 2021

После обращения экспертов Общероссийского народного фронта министерство экологии Крыма подтвердило факт незаконного слива сточных вод из частного домовладения в Ленинском районе.

По факту нарушения возбуждено административного дело, а нарушитель оштрафован.

В региональное отделение ОНФ обратились жители села Юркино Ленинского района Крыма с жалобой на стихийный слив сточных вод из трубы частного дома. Люди пожаловались на неприятный запах, нарушение экологического законодательства и нанесение вреда сельской природе.

Эксперты Общероссийского народного фронта обратились в министерство экологии Крыма с просьбой разобраться с незаконным сливом. После проведения проверки в природоохранном ведомстве подтвердили факт незаконного слива, виновному лицу назначено административное наказание в виде штрафа и выдано представление об устранении слива сточной воды в приемники, обеспечивающие охрану водных объектов от засорения и загрязнения. Кроме того, нарушитель обязался заключить долгосрочный договор на вывоз жидких отходов с профильной организацией.

«Бытовые незаконные сточные сливы могут стать причиной серьезных загрязнений водных объектов, что наносит значительный ущерб нашей природе. Особенно этот вопрос важен для Крыма, где водный вопрос в последние годы актуален как никогда. Мы благодарим экологических инспекторов за оперативную реакцию и помощь в устранении нарушения», - отметила руководитель регионального исполкома ОНФ Алла Вертинская.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымчане устали обращаться к чиновникам и сами ремонтируют дорогу. Жители Симферопольского района засыпают ямы щебнем и цементом.

«Теневые» севастопольцы обрушили мусорную статистику региона. Севастополь вошел в топ-3 самых мусорящих регионов страны – на одного горожанина по статистике приходится не менее тонны мусора в год.

Безымянным улицам Симферополя придумают названия. Таких улиц, в частности, много в двух микрорайонах города – Каменке и Петровских высотах.

Аксенов предупредил жителей Алушты о новых ограничениях водоснабжения. Власти Крыма оценивают ситуацию с водоснабжением в Алуште как нестабильную.

Коронавирус в Крыму
Куда обращаться, если необходимо срочно покинуть Севастополь

Куда обращаться, если необходимо срочно покинуть Севастополь

В Севастополе создается ситуационный центр, который будет рассматривать экстренные ситуации, связанные с пересечением границы региона.

Коронавирус в Крыму
Почти 700: сводка о новых заражениях в Крыму

Почти 700: сводка о новых заражениях в Крыму

Крым снова обновил суточный максимум по количеству зараженных коронавирусом – 693 случая.

Общество
Какой сегодня праздник 29 октября

Какой сегодня праздник 29 октября фото

Сегодня, 29 октября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Коронавирус в Крыму
Туристы отказываются от Крыма из-за ужесточения антиковидных мер

Туристы отказываются от Крыма из-за ужесточения антиковидных мер

Туристы начали отменять брони в крымских отелях – об этом говорят и представители турсферы, и чиновники.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации