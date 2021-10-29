В Крыму опять обещают построить «крупный логистический центр»

В ближайшие несколько недель будет заключено соглашение о строительстве в Крыму логистического центра, который станет «одним из самых крупных на Юге России».

Об этом сообщил генеральный директор корпорации развития РК Дмитрий Ворона.

«Новый логистический центр станет одним из крупнейших на юге страны и самым масштабным на территории республики. Речь идет о крупном соглашении на 6 миллиардов рублей частных инвестиций, привлеченных в экономику республики», – сказал журналистам Ворона.

Помимо логистического центра, «инвестор планирует создать в Крыму сеть продовольственных магазинов».

По словам главы Корпорации развития Крыма, реализация проекта позволит решить проблемы с перебоями поставок, резкими скачками цен и дефицитом некоторых товаров в регионе, в особенности в высокий курортный сезон.

Необходимость строительства в Крыму крупного логистического центра обсуждается уже несколько лет, причем как на уровне республиканских, так и на уровне федеральных властей, а поручение развивать логистику, чтобы снизить цены на продукты питания, стройматериалы и топливо, президент России Владимир Путин давал еще в январе прошлого года.

В феврале 2020 года Сергей Аксенов заявлял о планах строительства крупного оптово-логистического центра, но в Красногвардейском районе.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Среди жителей Севастополя не будет эльфов и троллей. Сведения об имуществе севастопольцев, которые собираются в ходе Всероссийской переписи населения, будут учтены при обработке данных в обобщенном виде. А вот эльфы, джедаи и прочие представители экзотических существ не будут учтены вовсе.

Поверхность Крыма прозондируют из космоса. Крым станет пилотным регионом в проекте «Цифровая Земля».

Путин ошибся: ученый прокомментировал возможность добычи воды из-под Азовского моря. Заведующий кафедрой гидрогеологии Геологического факультета МГУ, доктор геолого-минералогических наук, профессор Сергей Поздняков считает, что от проекта добычи пресной воды из-под Азовского моря не стоит ожидать серьезного результата.

Возобновление реконструкции набережной Терешковой в Евпатории снова откладывается. Глава администрации Евпатории Роман Тихончук пообещал через неделю назвать сроки возобновления работ по реконструкции набережной Терешковой в Евпатории.