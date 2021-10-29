В Крыму наступил управленческий хаос

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События осени этого года обнажили острую проблему кадрового кризиса региональной и муниципальной власти в Крыму. Увольнения, задержания и коррупционные скандалы, связанные с руководителями органов власти, стали одной из самых обсуждаемых тем у крымчан после прошедших выборов в Госдуму России.

23 сентября депутаты парламента Крыма согласовали отставку вице-премьера российского правительства Крыма Евгения Кабанова. Сразу после этого в отношении экс-чиновника начали проводиться следственные мероприятия. Тогда же был уволен с последующим задержанием министр строительства и архитектуры правительства Крыма Михаил Храмов.

Уволен министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко. В Судаке 11 октября на заседании сессии подконтрольного России горсовета депутаты проголосовали за отставку главы администрации города Игоря Степикова. Глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил, что в отношении руководителя горсовета Евпатории Олеси Харитоненко проводятся следственные действия. 26 октября стало известно об отставке главы Феодосии Сергея Бовтуненко. Также 26 октября Евпаторийский городской суд принял решение отстранить главу городского совета города Олесю Харитоненко от занимаемой ею должности. 27 октября сотрудники силовых структур начали следственные действия в администрации Керчи. И это не полный список потрясений в составе первых лиц региональной и муниципальной власти в Крыму.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что проверки силовиков «могут быть проведены в администрации любого муниципалитета».

Аксенов отметил, что главная причина отставок руководителей в Крыму – это исчерпанный лимит невыполненных поручений.

«Никаких секретов по этой теме нет, все зависит исключительно от успеваемости тех или иных чиновников. Перед руководителями ставятся задачи и поручения президента России, правительства и лично мои поручения. Если количество невыполненных и просроченных задач превышает все лимиты, то в таком случае и возникает угроза отставки», – говорит он.

Крымский активист Дмитрий Демчук рассказал, что кадровый кризис стал результатом непрофессиональной кадровой политики в Крыму, основанной на кумовстве.

«Анонсированный кадровый голод в Крыму – это скорее закономерность, чем случайность. Учитывая, по какому принципу глава полуострова назначал на ключевые руководящие посты, таки родственники и друзья имеют свойство когда-то кончаться. Родство и кумовство в назначении на должности достигло таких размеров, что без связей стало возможным устроиться лишь уборщицей или дворником во все крупные или бюджетные предприятия. Если бы эти родственные и дружеские назначения не приводили к воровству бюджетных средств, земель и другого имущества, бог с ними, пусть бы работали. Но, чувствуя «крышу», такие назначенцы теряли контроль над реальностью и тащили все, что плохо лежит в их ведомствах», – рассказал активист.

Дмитрий Демчук считает, что повышенный интерес силовиков к крымским руководителям вызван недовольством Кремля работой органов власти в Крыму.

Крымский журналист и общественник Рагим Гумбатов считает, что кадровый кризис никак не отразится на положении главы Крыма.

«Объективно говоря, в Крыму проблема злоупотреблений руководителями и не только ими существует практически всегда. И в украинские времена чиновники злоупотребляли властью. Правда, масштабы были другие, не такие масштабные как нынче... Но ситуация отличалась тем, что в те времена в Крыму было довольно состоявшееся гражданское общество, неслабая корпоративная солидарность журналистов, да и общественники были весьма активны. Что касается дефицита кадров: если бы правоохранительная система России работала бы исправно, вот тогда был бы настоящий кадровый дефицит – в Сибири пришлось бы строить новые города-тюрьмы для чиновников. Думается, кадровая чехарда никак не отразится на положении главы Крыма – пока Путин у власти, Аксенову «грозит» только еще более высокая должность», – прокомментировал ситуацию общественник.

Активистка общественного движения «Свободный Крым» Эмине Ибраимова считает, что кадровый кризис и связанные с ним коррупционные скандалы могут стоить главе Крыма его губернаторской должности.

«Известно, что в России бюджетные потоки – это, в том числе, возможности для обогащения близких к власти бизнес-структур. В Крым идут колоссальные бюджетные средства, особенно по ФЦП, и мы видим, что уже третий крымский вице-премьер, курировавший реализацию ФЦП, уволен и имеет проблемы с правоохранительными органами. Такая ситуация ненормальная даже для российской системы власти. В связи с этим над Сергеем Аксеновым все явственнее нависает перспектива «повышения» на какую-то высокую, но мало что решающую должность в Москву. Пример Поклонской тому наука», – поделилась своей точкой зрения с Крым.Реалии активистка.

Архитектор и общественница Ольга Вечер, имеющая опыт работы в Общественной палате России, считает, что кадровые чистки среди назначенцев Аксенова могут предшествовать вводу в Крым команды вице-премьера Марата Хуснуллина.

«Деятельность подбираемых Аксеновым кадров негативно сказывается на крымском наследии и природе, как и на рейтинге самого главы, поэтому крымчане не сочувствуют им. Все чаще звучат темы о скором уходе и самого главы. Но вопрос – с какой целью начата чистка? Возможно, готовят места для захода в Крым на руководящие позиции людей российского вице-премьера Марата Хуснуллина, курирующего Крым», – рассказала Крым.Реалии общественница.

После ареста бывшего вице-премьера в правительстве Крыма Евгения Кабанова ответственным за реализацию «Федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя» (ФЦП) стал председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк.

Российские СМИ пишут, что на фоне кадрового кризиса в Крыму и сам Сергей Аксенов «теряет доверие». Также в СМИ звучит информация, что «Сергей Аксенов стал одним и пяти российских губернаторов, находящихся «под ударом».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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