Власть
В Крыму можно по телефону пожаловаться на высокие цены на продукты
В Министерстве сельского хозяйства Республики Крым и Министерстве промышленной политики РК начала работать «горячая линия», на которую можно сообщить о завышении цен на продовольственную продукцию.
Об этом сообщил заместитель председателя Совета министров РК – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин в ходе мониторинга ценовой политики на рынках города Джанкой. «Горячая линия» по вопросам ценообразования на продукты питания будет организована во всех муниципальных образованиях республики.
«С рекомендуемыми ценами реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки на расширенных сельскохозяйственных ярмарках, проводимых на территории муниципальных образований Республики Крым можно ознакомиться на сайте Министерства сельского хозяйства Республики Крым» — проинформировал вице-премьер.
Телефоны «горячей линии»
Министерство сельского хозяйства Республики Крым +7 (978) 00 00 395
Министерство промышленной политики Республики Крым +7 (978) 00 00 855
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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