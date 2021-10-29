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Власть

В Крыму можно по телефону пожаловаться на высокие цены на продукты

09:56 пятница, 29 октября 2021

В Министерстве сельского хозяйства Республики Крым и Министерстве промышленной политики РК начала работать «горячая линия», на которую можно сообщить о завышении цен на продовольственную продукцию.

Об этом сообщил заместитель председателя Совета министров РК – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин в ходе мониторинга ценовой политики на рынках города Джанкой. «Горячая линия» по вопросам ценообразования на продукты питания будет организована во всех муниципальных образованиях республики.

«С рекомендуемыми ценами реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки на расширенных сельскохозяйственных ярмарках, проводимых на территории муниципальных образований Республики Крым можно ознакомиться на сайте Министерства сельского хозяйства Республики Крым» — проинформировал вице-премьер.

Телефоны «горячей линии»

Министерство сельского хозяйства Республики Крым +7 (978) 00 00 395

Министерство промышленной политики Республики Крым +7 (978) 00 00 855

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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