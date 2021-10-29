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Ученые рассказали, в каком состоянии сейчас Черное море у берегов Крыма

17:25 пятница, 29 октября 2021
Ученые рассказали, в каком состоянии сейчас Черное море у берегов Крыма

фото © travelask.ru

В результате исследования Черного моря на крымском побережье ученые обнаружили донное отложение тяжелых металлов, диоксина, нефти и др. опасных веществ.

Об этом сообщила в ходе пресс-конференции кандидат биологических наук Наталия Мильчакова.

«В настоящее время на Крымском полуострове существуют критические точки. К примеру, в Севастопольской бухте в 2014 году определили большое количество опасного вещества — диоксина. Но, несмотря на стойкость диоксина, существует штаммы бактерий, которые разлагают такие вещества. Химическое загрязнение неустранимо человеком, поскольку постоянно привносятся новые химические загрязнения. К счастью, черноморская система может справится с ними», — рассказала Мильчакова.

Также биолог заверила, что экологической катастрофы в Черном море пока не фиксируется. Ученые пришли к выводу, что черноморская система обладает мощными способностями к самоочищению.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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