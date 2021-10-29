Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Симферополе проверяющий не смог зайти в ресторан из-за отсутствия QR-кода ● Почти 700: сводка о новых заражениях в Крыму ● Военные начали снабжать медучреждения Крыма и Севастополя кислородом ● Во время нерабочей недели в Крыму сократят количество общественного транспорта ● Аксенов приказал ликвидировать очереди на вакцинацию в Крыму
Туристы отказываются от Крыма из-за ужесточения антиковидных мер
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Туристы начали отменять брони в крымских отелях – об этом говорят и представители турсферы, и чиновники.
С 25 октября Крым перешел в режим жизни по QR-кодам. Без официального документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса или перенесенный ковид, нельзя заселиться в гостинцы, отели и прочие места размещения, а также учреждения санаторно-курортной сферы. Наряду с QR-код при заселении необходимо предъявить и отрицательный ПЦР-тест.
«Порядка 20% отмен, – сообщила эксперт по турбизнесу Анна Нерозина. – Я ожидала больше, честно говоря, думала, что меньше людей готовы ехать с QR-кодами и справками. Где-то 1/5 -1/4 у нас снимается с брони, идут новые брони, но вала нет».
Нерозина привела в пример Феодосию, где существенно сократилась посещаемость кафе и других общественных мест: «В настоящий момент туристов нет, и городские гости тоже стали меньше ходить на концерты или просто посидеть в кафе».
Тенденцию, обозначенную экспертом, подтвердил и министр курортов и туризма РК Вадим Волченко: «С начала недели мы наблюдаем некоторое снижение спроса, на данный момент бронирование отдыха в Крыму снизилось на 15% – 20%».
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Ранее Новости Крыма сообщали:
Стало известно, сколько туристов приедет в Крым в нерабочие дни ноября. По данным Минкурортов, ажиотажного спроса на бронирование отдыха в Крыму в ноябре нет. Уровень спроса остается на октябрьском уровне.
Россияне хотят провести нерабочие дни ноября в Крыму. Максимумы по выявленным случаям коронавируса и смертности от него фиксируются в России каждый день. Крым входит в первую десятку регионов по абсолютному количеству заражений за сутки, при этом по населению республика занимает в стране только 26 место.
Власти Севастополя не будут пускать в город туристов-антивакцинаторов. Власти Севастополя не будут пускать в город туристов без QR-кодов о вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19.
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