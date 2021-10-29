Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 70.7
воздух +15
море +17

Коронавирус в Крыму

Туристы отказываются от Крыма из-за ужесточения антиковидных мер

15:01 пятница, 29 октября 2021
Туристы отказываются от Крыма из-за ужесточения антиковидных мер

фото © pixabay.com

Туристы начали отменять брони в крымских отелях – об этом говорят и представители турсферы, и чиновники.

С 25 октября Крым перешел в режим жизни по QR-кодам. Без официального документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса или перенесенный ковид, нельзя заселиться в гостинцы, отели и прочие места размещения, а также учреждения санаторно-курортной сферы. Наряду с QR-код при заселении необходимо предъявить и отрицательный ПЦР-тест.

«Порядка 20% отмен, – сообщила эксперт по турбизнесу Анна Нерозина. – Я ожидала больше, честно говоря, думала, что меньше людей готовы ехать с QR-кодами и справками. Где-то 1/5 -1/4 у нас снимается с брони, идут новые брони, но вала нет».

Нерозина привела в пример Феодосию, где существенно сократилась посещаемость кафе и других общественных мест: «В настоящий момент туристов нет, и городские гости тоже стали меньше ходить на концерты или просто посидеть в кафе».

Тенденцию, обозначенную экспертом, подтвердил и министр курортов и туризма РК Вадим Волченко: «С начала недели мы наблюдаем некоторое снижение спроса, на данный момент бронирование отдыха в Крыму снизилось на 15% – 20%».

В тексте использованы материалы: Новый день

Ранее Новости Крыма сообщали:

Стало известно, сколько туристов приедет в Крым в нерабочие дни ноября. По данным Минкурортов, ажиотажного спроса на бронирование отдыха в Крыму в ноябре нет. Уровень спроса остается на октябрьском уровне.

Россияне хотят провести нерабочие дни ноября в Крыму. Максимумы по выявленным случаям коронавируса и смертности от него фиксируются в России каждый день. Крым входит в первую десятку регионов по абсолютному количеству заражений за сутки, при этом по населению республика занимает в стране только 26 место.

Власти Севастополя не будут пускать в город туристов-антивакцинаторов. Власти Севастополя не будут пускать в город туристов без QR-кодов о вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19.

Какие курорты Крыма выбирали туристы в период летних катаклизмов. В сезон-2021 Ялта стала самым популярным среди туристов городом Крыма, и даже природные катаклизмы, произошедшие этим летом, существенно не отразились на высоком спросе.

Коронавирус в Крыму
Куда обращаться, если необходимо срочно покинуть Севастополь

Куда обращаться, если необходимо срочно покинуть Севастополь

В Севастополе создается ситуационный центр, который будет рассматривать экстренные ситуации, связанные с пересечением границы региона.

Коронавирус в Крыму
Почти 700: сводка о новых заражениях в Крыму

Почти 700: сводка о новых заражениях в Крыму

Крым снова обновил суточный максимум по количеству зараженных коронавирусом – 693 случая.

Общество
Какой сегодня праздник 29 октября

Какой сегодня праздник 29 октября фото

Сегодня, 29 октября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Коронавирус в Крыму
Туристы отказываются от Крыма из-за ужесточения антиковидных мер

Туристы отказываются от Крыма из-за ужесточения антиковидных мер

Туристы начали отменять брони в крымских отелях – об этом говорят и представители турсферы, и чиновники.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации