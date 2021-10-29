Туристы отказываются от Крыма из-за ужесточения антиковидных мер

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Туристы начали отменять брони в крымских отелях – об этом говорят и представители турсферы, и чиновники.

С 25 октября Крым перешел в режим жизни по QR-кодам. Без официального документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса или перенесенный ковид, нельзя заселиться в гостинцы, отели и прочие места размещения, а также учреждения санаторно-курортной сферы. Наряду с QR-код при заселении необходимо предъявить и отрицательный ПЦР-тест.

«Порядка 20% отмен, – сообщила эксперт по турбизнесу Анна Нерозина. – Я ожидала больше, честно говоря, думала, что меньше людей готовы ехать с QR-кодами и справками. Где-то 1/5 -1/4 у нас снимается с брони, идут новые брони, но вала нет».

Нерозина привела в пример Феодосию, где существенно сократилась посещаемость кафе и других общественных мест: «В настоящий момент туристов нет, и городские гости тоже стали меньше ходить на концерты или просто посидеть в кафе».

Тенденцию, обозначенную экспертом, подтвердил и министр курортов и туризма РК Вадим Волченко: «С начала недели мы наблюдаем некоторое снижение спроса, на данный момент бронирование отдыха в Крыму снизилось на 15% – 20%».

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