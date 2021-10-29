Трое мужчин напали на одинокую пенсионерку в Крыму

Трое подельников, напавших на 64-летнюю жительницу Красноперекопска в марте этого года, предстанут перед судом по целому ряду обвинений.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по РК и Севастополю.

«Трое сообщников обвиняются в разбойном нападении по предварительному сговору, а один из них – в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении потерпевшей, а также мошенничестве, краже и незаконном сбыте наркотиков», — уточнили в пресс-службе.

Злоумышленники ворвались в дом к пенсионерке, скрутили ее, избили и, угрожая ножом, похитили банковскую карту, на которой «лежали» деньги. Чтобы женщина не обратилась в полицию, нападавшие сломали сим-карту ее мобильного телефона и оборвали в доме телефонный кабель. При этом один из нападавших, угрожая убийством, изнасиловал потерпевшую.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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