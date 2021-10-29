«Теневые» севастопольцы обрушили мусорную статистику региона

Севастополь вошел в топ-3 самых мусорящих регионов страны – на одного горожанина по статистике приходится не менее тонны мусора в год.

Об этом сообщают «Известия», цитируя анализ данных Росстата специалистами агентства FinExpertiza.

В среднем каждый россиянин выбросил в 2020 году немногим более 450 килограммов твердых бытовых отходов. Самыми «мусорящими» оказались сахалинцы, на каждого из которых приходится 1,2 тонны ТБО за год. За Сахалином идут одинаковые по уровню производства ТБО жители Тульской области и Севастополя. Меньше всего мусора остается после жителей Чечни – 201 килограмм в год.

Аналитики FinExpertiza связали уровень производства ТБО в регионе с уровнем благосостояния его жителей. Однако у непосредственно работающих с мусором структур есть ряд уточнений по данному вопросу.

Как сообщили представители регионального оператора по обращению с отходами ООО «Благоустройство города Севастополь», статистика совершенно не учитывает того, что фактическое число жителей города-героя на сотни тысяч превышает расчетные показатели. Само же ООО «БГС» работает исходя из предоставленных правительством плановых показателей численности населения и, соответственно, объемов вывоза мусора.

«Нормативы по объемам не пересматривались с 2017 года. Если у дома стоят, грубо говоря, два контейнера на 300 проживающих в нем в 2017 году человек, то так эти два контейнера и стоят. Хотя к 2021 году в доме, скажем, уже 700 проживающих», – объяснили суть вопроса в ООО «БГС».

Серьезных реформ в работе с мусором на территории города-героя, по всей видимости, не стоит ожидать до пересмотра нормативов объемов вывоза мусора. Стоит отметить, что накануне состоялись торги на проектировочные работы в связи с неким ТБО «Трензина балка» в Балаклавском районе Севастополя – однако в ООО «БГС» не обладают никакой информацией о данном проекте. Единственным полигоном для Севастополя остается полигон рядом с селом Первомайка.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Аксенов предупредил жителей Алушты о новых ограничениях водоснабжения. Власти Крыма оценивают ситуацию с водоснабжением в Алуште как нестабильную.

Более 270 «незаконных объектов» демонтировано в Симферополе с начала года. Свыше 270 незаконно установленных объектов демонтировано в Симферополе с начала 2021 года.

В Крыму снова ставят вопрос о введении графиков подачи воды. В Крыму может снова случиться дефицит воды.

Выросшую на крыше ялтинского недостроя сосну пересадили в один из скверов. Сосна, которая чудом выросла на вершине недостроенного детского сада в Ялте на улице Тимирязева, успешно пересажена в один из городских скверов.