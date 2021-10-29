Власть
Таможенники не дали вывезти из Крыма «Живописную Россию»
Сотрудники таможни пресекли вывоз из Крыма за рубеж редкой книги и почти семи тысяч незадекларированных долларов.
Об этом сообщила пресс-служба Крымской таможни.
«Сотрудники таможни в пункте пропуска «Армянск» пресекли попытку вывоза книги «Живописная Россия» 1897 года выпуска, предположительно, представляющую историческую и культурную ценность», – сказано в сообщении.
Также на пункте пропуска «Джанкой» таможенники выявили у следовавшего на материковую Украину мужчины незадекларированные 16,8 тысячи долларов.
«После фиксации правонарушения, наличные денежные средства в сумме десять тысяч долларов США возвращены владельцу. Превышающая установленные законодательством нормы валюта, в сумме 6,8 тысячи долларов была изъята», – уточнили в пресс-службе.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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