Таможенники не дали вывезти из Крыма «Живописную Россию»

Сотрудники таможни пресекли вывоз из Крыма за рубеж редкой книги и почти семи тысяч незадекларированных долларов.

Об этом сообщила пресс-служба Крымской таможни.

«Сотрудники таможни в пункте пропуска «Армянск» пресекли попытку вывоза книги «Живописная Россия» 1897 года выпуска, предположительно, представляющую историческую и культурную ценность», – сказано в сообщении.

Также на пункте пропуска «Джанкой» таможенники выявили у следовавшего на материковую Украину мужчины незадекларированные 16,8 тысячи долларов.

«После фиксации правонарушения, наличные денежные средства в сумме десять тысяч долларов США возвращены владельцу. Превышающая установленные законодательством нормы валюта, в сумме 6,8 тысячи долларов была изъята», – уточнили в пресс-службе.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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