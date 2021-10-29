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Власть

Стало известно, какие дороги отремонтируют в Крыму за миллиарды рублей

15:31 пятница, 29 октября 2021

В 2022 году из бюджета Крыма выделят 46,5 млрд рублей на развитие дорожного хозяйства. Министр финансов РК Ирина Кивико рассказала, какие именно дороги планируют отремонтировать в республике.

Средства пойдут на строительство и реконструкцию следующих дорог:

- строительство и реконструкцию автомобильной дороги Симферополь — Евпатория — Мирный на участке Скворцово — Евпатория с обходом озера Сасык-Сиваш на 2022  год — 11,0 млрд рублей,  2023 — 13,7 млрд рублей, 2024 — 7,0 млрд рублей;

- строительство автомобильной дороги в обход г. Симферополя на участке Донское — Перевальное на 2022 год —  6,3 млрд рублей, 2023 – 7,6  млрд рублей, 2024 –  18,9 млрд рублей;

- реконструкцию автомобильной дороги Граница с Украиной – Симферополь – Алушта – Ялта на 2022 год —   6,6 млрд рублей, 2023 –   6,4 млрд рублей, 2024 –5,4 млрд рублей;строительство и реконструкцию автомобильной дороги Льговское – Грушевка – Судак на 2022 год –   3,7 млрд рублей, 2023 –  499,9  млн рублей, 2024 –– 154,6 млн рублей;

- капитальный ремонт автомобильной дороги Алушта — Судак – Феодосия на 2022  год –   3,0 млрд рублей, 2023 –500,0  млн рублей,  2024 –213,5 млн рублей;

- ремонт автомобильной дороги Бахчисарай — Ялта на 2022  год –  1,7 млрд рублей, н 2023 –1,0  млрд рублей, 2024 – 353,3  млн рублей;

- развитие региональной и муниципальных сетей автомобильных дорог общего пользования на 2022 год —  1,1 млрд рублей, 2023 – 997,0 млн рублей;

- строительство транспортной развязки в разных уровнях с реконструкцией путепровода по улице шоссе Героев Сталинграда, г. Керчь на 2022 год —   663,4 млн рублей, 2023 –74,3  млн рублей; 

- капитальный ремонт улично-дорожной сети пгт Коктебель на 2022 год –  436,9 млн рублей, 2023 – 3,0 млрд рублей, 2024 –  3,0 млрд рублей;

- строительство транспортной развязки в районе Симферопольской соборной мечети на 2022 год –   84,0 млн рублей, 2023 –  1,4  млрд рублей;

- обследование технического состояния, проведение изыскательских работ и оценку предполагаемой (предельной) стоимости объектов на 2022 год –  57,0 млн рублей;строительство и реконструкцию автомобильной дороги Белогорск — Приветное  на 2024 год – 2,6   млрд рублей;

- приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования и местного значения на 2024 год – 3,7 млрд рублей.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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