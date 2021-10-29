Стало известно, какие дороги отремонтируют в Крыму за миллиарды рублей

В 2022 году из бюджета Крыма выделят 46,5 млрд рублей на развитие дорожного хозяйства. Министр финансов РК Ирина Кивико рассказала, какие именно дороги планируют отремонтировать в республике.

Средства пойдут на строительство и реконструкцию следующих дорог:

- строительство и реконструкцию автомобильной дороги Симферополь — Евпатория — Мирный на участке Скворцово — Евпатория с обходом озера Сасык-Сиваш на 2022 год — 11,0 млрд рублей, 2023 — 13,7 млрд рублей, 2024 — 7,0 млрд рублей;

- строительство автомобильной дороги в обход г. Симферополя на участке Донское — Перевальное на 2022 год — 6,3 млрд рублей, 2023 – 7,6 млрд рублей, 2024 – 18,9 млрд рублей;

- реконструкцию автомобильной дороги Граница с Украиной – Симферополь – Алушта – Ялта на 2022 год — 6,6 млрд рублей, 2023 – 6,4 млрд рублей, 2024 –5,4 млрд рублей;строительство и реконструкцию автомобильной дороги Льговское – Грушевка – Судак на 2022 год – 3,7 млрд рублей, 2023 – 499,9 млн рублей, 2024 –– 154,6 млн рублей;

- капитальный ремонт автомобильной дороги Алушта — Судак – Феодосия на 2022 год – 3,0 млрд рублей, 2023 –500,0 млн рублей, 2024 –213,5 млн рублей;

- ремонт автомобильной дороги Бахчисарай — Ялта на 2022 год – 1,7 млрд рублей, н 2023 –1,0 млрд рублей, 2024 – 353,3 млн рублей;

- развитие региональной и муниципальных сетей автомобильных дорог общего пользования на 2022 год — 1,1 млрд рублей, 2023 – 997,0 млн рублей;

- строительство транспортной развязки в разных уровнях с реконструкцией путепровода по улице шоссе Героев Сталинграда, г. Керчь на 2022 год — 663,4 млн рублей, 2023 –74,3 млн рублей;

- капитальный ремонт улично-дорожной сети пгт Коктебель на 2022 год – 436,9 млн рублей, 2023 – 3,0 млрд рублей, 2024 – 3,0 млрд рублей;

- строительство транспортной развязки в районе Симферопольской соборной мечети на 2022 год – 84,0 млн рублей, 2023 – 1,4 млрд рублей;

- обследование технического состояния, проведение изыскательских работ и оценку предполагаемой (предельной) стоимости объектов на 2022 год – 57,0 млн рублей;строительство и реконструкцию автомобильной дороги Белогорск — Приветное на 2024 год – 2,6 млрд рублей;

- приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования и местного значения на 2024 год – 3,7 млрд рублей.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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