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Снова лето: Азорский антициклон принесет в Крым тепло
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Крымчан, а также жителей других южных регионов и средней полосы России следующие две недели будет радовать не по-ноябрьски теплая погода.
Как сообщил в эфире радио «Спутник в Крыму» ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, высокие температуры принесет гигантский Азорский антициклон.
«На авансцену синоптической карты Среднерусской равнины выходит гигантский Азорский антициклон. Это солнце. Это тепло. Это аномально высокие температурные показатели, которые будут время от времени выстреливать абсолютными рекордами тепла», - обещает синоптик.
По его словам, уже в субботу температура воздуха повысится и составит ночью +3…8, днем +13…18 градусов. В Крыму будет солнечно и сухо. В воскресенье ночью +2..7, днем до 19 градусов тепла.
В начале следующей недели над Черным морем будет формироваться слабая циклоническая депрессия, которая зацепит крымское Южнобережье - здесь вероятны краткосрочные дожди. При этом температура в понедельник и вторник будет колебаться от 5 до 10 градусов тепла в ночные часы, днем +15…20.
«С 4 ноября инициатива полностью перейдет под управление антициклона. Азорец объединит свои усилия со своим собратом азиатского происхождения, и возникнет гигантская зона высокого атмосферного давления. По западной периферии этого гиганта будет мощный заток теплых воздушный масс. Приток солнечного тепла будет усиливаться с каждым днем. Атмосферная река принесет невероятное тепло», - уверен специалист.
По его прогнозу, в четверг ночью температура воздуха составит +7…12 градусов, днем можно рассчитывать на +17…22. «Дальше- еще больше: в пятницу, субботу, воскресенье выходим на ночные температуры +10…15, ну а днем можно рассчитывать на +18…23. Настоящий ренессанс бархатного сезона. И я не исключаю, что на полуострове могут возникать абсолютные рекорды тепла», - заключил гость эфира.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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