Отдых
Симферопольский «спайдермен» оседлал троллейбус
В Симферополе любитель супергеройских фильмов решил прокатиться на общественном транспорте, не заходя в него.
Об этом сообщают пользователи соцсетей.
Молодой парень решил в реальности воплотиться в Человека-паука и прокатиться с ветерком, зацепившись за лестницу троллейбуса. По словам пользователей соцсетей, данный инцидент — банальное нежелание платить за проезд.
Чем же на самом деле был обусловлен столь экзотический способ передвижения — остается загадкой.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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