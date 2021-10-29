Симферопольский «спайдермен» оседлал троллейбус

В Симферополе любитель супергеройских фильмов решил прокатиться на общественном транспорте, не заходя в него.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Молодой парень решил в реальности воплотиться в Человека-паука и прокатиться с ветерком, зацепившись за лестницу троллейбуса. По словам пользователей соцсетей, данный инцидент — банальное нежелание платить за проезд.

Чем же на самом деле был обусловлен столь экзотический способ передвижения — остается загадкой.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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