Власть
Симферополь не справляется с уборкой улиц
Тяжелее всего обстановка по санитарной очистке города была в минувшие выходные дни.
Об этом на еженедельном совещании по проблемным вопросам ЖКХ и реализации нацпроектов заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
«Хуже всех у нас Симферополь, получается, по качеству уборки. Поседение два дня, насколько я понимаю, выгнали руководителей в поле. (…) В последние два дня – авральная ситуация, но, видимо, навалились и как-то разгребли картину. Но на выходных ситуация была аховая, мягко сказано», – заявил Аксенов.
В свою очередь министр ЖКХ Крыма Сергей Донец дал обещание главе республики в течение двух недель изменить ситуацию, связанную с уборкой мусора и вывозом ТКО в столице Крыма.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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