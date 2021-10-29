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Власть

Симферополь не справляется с уборкой улиц

Тяжелее всего обстановка по санитарной очистке города была в минувшие выходные дни.

Об этом на еженедельном совещании по проблемным вопросам ЖКХ и реализации нацпроектов заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«Хуже всех у нас Симферополь, получается, по качеству уборки. Поседение два дня, насколько я понимаю, выгнали руководителей в поле. (…) В последние два дня – авральная ситуация, но, видимо, навалились и как-то разгребли картину. Но на выходных ситуация была аховая, мягко сказано», – заявил Аксенов.

В свою очередь министр ЖКХ Крыма Сергей Донец дал обещание главе республики в течение двух недель изменить ситуацию, связанную с уборкой мусора и вывозом ТКО в столице Крыма.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

«Теневые» севастопольцы обрушили мусорную статистику региона. Севастополь вошел в топ-3 самых мусорящих регионов страны – на одного горожанина по статистике приходится не менее тонны мусора в год.

Безымянным улицам Симферополя придумают названия. Таких улиц, в частности, много в двух микрорайонах города – Каменке и Петровских высотах.

Аксенов предупредил жителей Алушты о новых ограничениях водоснабжения. Власти Крыма оценивают ситуацию с водоснабжением в Алуште как нестабильную.

Более 270 «незаконных объектов» демонтировано в Симферополе с начала года. Свыше 270 незаконно установленных объектов демонтировано в Симферополе с начала 2021 года.

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