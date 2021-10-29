Российские ритуальщики заявили о похоронном коллапсе

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Почему «люди массово повезут гробы к мэриям», объяснил эксперт.

Похоронный коллапс не за горами, уверен представитель профсоюза работников ритуальных служб Антон Авдеев. Отчаявшиеся люди начнут массово привозить гробы к зданиям мэрии, так как им будет не на что похоронить умерших родственников.

Чтобы этого не произошло, уверен он, нужно полностью менять систему организации похорон с участием государства.

«Допустим, в год умирает 100 человек. В 5% случаев родственники не участвуют в похоронах, так как ведут асоциальный образ жизни. 95% родственников хоронят родных, из которых только 50% приносят доход, который идет на содержание ритуальной компании. В следующий квартал только 40% могут полностью оплатить похороны. На 10%, выпавшие из статьи дохода, ритуальная компания увеличивает стоимость своих услуг, так как из-за дорожающих коммуналки и бензина расходы увеличиваются. Вскоре из-за постоянно снижающихся доходов большинство россиян не смогут оплачивать похоронные услуги. Ситуация будет усугубляться. Выстроенная система будет гнать отчаявшихся людей с гробами к зданию администрации», — объяснил ситуацию Авдеев.

Такие инциденты уже происходили: жительница Самары выставила гроб с покойником возле здания областного правительства. Убитая горем вдова не могла похоронить мужа — не было денег. В сентябре этого года жительница подмосковной Балашихи тоже привезла к местной администрации гроб с телом сестры — за разрешение на захоронение от нее потребовали 120 тысяч рублей, сообщал РБК.

«Ритуальные компании не могут обдирать богатых людей — это дело подсудное. Мы не можем сказать условному замминистра: «Извини, мы с тебя возьмем миллион рублей, так как до этого у нас было сто бабушек». И это еще не произошло серьезных экономических потрясений. Любая девальвация рубля превратит эти процессы во взрывные. Что будет делать власть? На местах нет бюджетных денег на похороны россиян. Нужно срочно менять всю парадигму», — уточнил Авдеев.

По его мнению, прежде всего необходимо ограничить медучреждения в доходах, которые они получают от умерших. Пока в стране «складывается парадоксальная ситуация», так как медицина — «единственная сфера, которая может увеличивать количество покойников».

«Когда средний чек начинает падать, кто даст гарантии, что кто-то в местном комитете здравоохранения не увеличит регламент по приему больных на условные 10 минут? Человек будет умирать на территории больницы только потому, что долго вносят его данные в базу данных. При этом никто не виноват. Умерший будет попадать в морг, куда будут приходить его родственники и оплачивать различные услуги. Я считаю, что медицину нужно жестко ограничить в любых доходах от умерших. При этом им нужно дать бюджетные средства на содержание патологоанатомических бюро. На это средств в местных бюджетах пока нет», — добавил Авдеев.

По данным из открытых источников, в Москве минимальный похоронный бюджет составляет 25 тыс. рублей. В эту сумму входят деревянный гроб, обитый тканью, металлический крест, шелковые тапочки, покрывало и подушка, а еще доставка к месту погребения.

Часть затрат на погребение компенсирует государство. Общефедеральное пособие с февраля 2020 года составляет 6 125 рублей, но в некоторых городах местные власти устанавливают повышенные выплаты.

Можно похоронить человека и вовсе бесплатно: если умерший безработный; пенсионер (не работавший на момент смерти); мертворожденный ребенок. Государство предоставит гроб и минимум атрибутики. Похороны будут скромные: общие затраты не должны превышать 17 тысяч 740 рублей.

В тексте использованы материалы: Форпост

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