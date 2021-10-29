Прогноз погоды в Крыму на пятницу 29 октября

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 29 октября.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В предгорном Крыму - пожарная опасность (высокая пожарная опасность (4 класс).), уровень опасности желтый. На южном побережье - пожарная опасность (высокая пожарная опасность (4 класс)), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 3 до 14, ночью от 3 до 4 градусов. Ветер восточный 6 км/час, возможны порывы до 10 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 89 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

В Ялте сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 9 до 15, ночью около 10 градусов. Ветер восточный 6 км/час, возможны порывы до 9 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 91 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 8 до 15, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер северо-восточный 13 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 81 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 7 до 14, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер С 14 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 86 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

В Керчи сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 9 до 13, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер северо-западный 13 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 81 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 6 до 16, ночью около 7 градусов. Ветер северо-восточный 9 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 50 до 83 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 4 до 15, ночью от 4 до 6 градусов. Ветер северо-западный 7 км/час, возможны порывы до 12 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 93 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

В Армянске сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 6 до 15, ночью от 6 до 7 градусов. Ветер северо-западный 9 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 85 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 5 до 11, ночью от 4 до 5 градусов. Ветер восточный 5 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 100 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 4 до 12, ночью около 5 градусов. Ветер С 4 км/час, возможны порывы до 7 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 95 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 12 до 17 градусов тепла. По городам: в Алуште - 17, в Евпатории - 16, на мысе Казантип в Азовском море - 13, в Керчи - 14, в Николаевке - 16, в Севастополе - 16, в Судаке - 17, на Тарханкуте - 15, в Феодосии - 17, в Ялте - 17 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 15, в Египте - 25, на Кипре - 24, в Одессе - 13, в Сочи - 18, в Турции - 23, в Хорватии - 19 градусов выше нуля.

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