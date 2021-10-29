Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Военные начали снабжать медучреждения Крыма и Севастополя кислородом ● Во время нерабочей недели в Крыму сократят количество общественного транспорта ● Аксенов приказал ликвидировать очереди на вакцинацию в Крыму ● В Севастополе около сотни больных COVID-19 находятся в реанимации ● На въездах в Севастополь добавят «ковидных» блокпостов
Почти 700: сводка о новых заражениях в Крыму
фото © iz.ru
Крым снова обновил суточный максимум по количеству зараженных коронавирусом – 693 случая.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.
Также за прошедшие сутки в республике скончались 18 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 11 818 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 1216 человек, выздоровевших за весь период – 81 964.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Аксенов приказал ликвидировать очереди на вакцинацию в Крыму. Сегодня в рамках заседания оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции в Совете министров РК обсудили текущую ситуацию, а также возникающие проблемы.
В Севастополе около сотни больных COVID-19 находятся в реанимации. В Севастополе около ста человек находятся в реанимации с диагнозом COVID-19.
В больницах Крыма заканчиваются койки для больных COVID-19. В больницах Крыма осталось менее 10% коечного фонда, предназначенного для лечения больных с коронавирусом.
В Севастополе прививать от COVID-19 будут круглосуточно. Два мобильных пункта переведут на усиленный режим работы.
Почти 700: сводка о новых заражениях в Крыму
Крым снова обновил суточный максимум по количеству зараженных коронавирусом – 693 случая.
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