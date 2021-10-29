Почти 700: сводка о новых заражениях в Крыму

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Крым снова обновил суточный максимум по количеству зараженных коронавирусом – 693 случая.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.

Также за прошедшие сутки в республике скончались 18 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 11 818 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 1216 человек, выздоровевших за весь период – 81 964.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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