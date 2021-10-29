Происшествия
Пенсионерке из Севастополя мошенники не дали стать криптоинвестором
70-летняя жительница Севастополя, желая выгодно использовать биржевую конъюнктуру, инвестировала не туда и лишилась всех пенсионных накоплений.
Детали неудачной стратегии сообщает пресс-служба УМВД по Севастополю.
Отделу МВД России по Ленинскому району гражданка сообщила, что все свои сбережения в виде 137 тысяч рублей она решила инвестировать в найденную на просторах Интернета биржу. Несмотря на высокие ожидания скорой прибыли, на практике все вложения пенсионерки испарились.
К исследованию рынка подключились сотрудники полиции, возбудившие уголовное дело.
УМВД Севастополя – наряду с отделением ЦБ РФ по городу-герою – в очередной раз рекомендует гражданам проявлять бдительность и соизмерять тягу к финансовому изобилию с реальностью. Значительное число разнообразных бирж, инвестиционных фондов и прочих обещающих быстрые деньги структур оказываются обычными мошенниками.
В тексте использованы материалы: Форпост
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