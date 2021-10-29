Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Туристы отказываются от Крыма из-за ужесточения антиковидных мер ● В Симферополе проверяющий не смог зайти в ресторан из-за отсутствия QR-кода ● Почти 700: сводка о новых заражениях в Крыму ● Военные начали снабжать медучреждения Крыма и Севастополя кислородом ● Во время нерабочей недели в Крыму сократят количество общественного транспорта
Куда обращаться, если необходимо срочно покинуть Севастополь
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В Севастополе создается ситуационный центр, который будет рассматривать экстренные ситуации, связанные с пересечением границы региона.
Об этом сообщает пресс-служба правительства города.
Для решения экстренных вопросов по въезду и выезду создается ситуационный центр оперативного штаба по коронавирусу», - пояснил и.о. директора департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский.
Сотрудники центра будут рассматривать ситуации, когда гражданину необходимо в экстренном порядке въехать или выехать из города.
Работа центра будет осуществляться в круглосуточном режиме. Обратиться за консультацией можно по телефонам: 1563 или +7(8692) 41-76-00.
С 30 октября по 7 ноября на въезде в Севастополь будут установлены блокпосты. При проезде будет необходимо предоставить сертификат или QR-код о вакцинации, или же медицинскую справку или QR-код о перенесенном заболевании.
На фоне роста заболеваемости COVID-19 в городе были усилены коронавирусные ограничения. В частности, с 30 октября будет приостановлена работа досуговых учреждений и других мест с массовых скоплением людей.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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Куда обращаться, если необходимо срочно покинуть Севастополь
В Севастополе создается ситуационный центр, который будет рассматривать экстренные ситуации, связанные с пересечением границы региона.
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