Происшествия
Крымский подросток купил машину на деньги, собранные на памятник матери
14-летний житель Симферополя потратил на себя деньги, собранные на памятник его матери.
Девятиклассник живет со старшей сестрой. Девушка собрала 160 тысяч рублей, чтобы привести в порядок могилы матери, бабушки и деда. Однако деньги исчезли.
Девушка обратилась в полицию, и очень быстро выяснилось, что деньги взял ее младший брат. Он купил у знакомого старые «Жигули», а также приобрел акустическую систему, чтобы можно было «глушить» прохожих и проезжающие мимо авто музыкой. Но в первый же день своей автожизни наехал на пешехода. И отдал последние 30 тысяч в качестве компенсации морального и физического вреда.
Узнав, что деньги украл братишка, девушка забрала заявление.
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