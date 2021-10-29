Общество
Крымчане устали обращаться к чиновникам и сами ремонтируют дорогу
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Жители Симферопольского района засыпают ямы щебнем и цементом.
Крымчане, живущие в Симферопольском районе, устали ждать, пока власти отремонтируют дорогу у села Живописное, и решили самостоятельно привести ее в порядок. Люди стали засыпать ямы щебнем и цементом.
Дорога связывает более четырех десятков садовых товариществ, где проживает порядка трех тысяч граждан, передают «Вести-Крым». Жители пожаловались, что по дороге уже просто невозможно ездить.
По словам местных жителей, они не раз обращались с просьбой о ремонте к властям, но это не принесло результата.
В республиканском минстрое сообщили, что дорога бесхозная, поэтому сперва нужно поставить ее на учет, чтобы затем отремонтировать. Соответствующие документы отправили на согласование к исполнительным органам власти.
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