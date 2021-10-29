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Общество

Крымчане устали обращаться к чиновникам и сами ремонтируют дорогу

12:40 пятница, 29 октября 2021
Крымчане устали обращаться к чиновникам и сами ремонтируют дорогу

фото © pixabay.com

Жители Симферопольского района засыпают ямы щебнем и цементом.

Крымчане, живущие в Симферопольском районе, устали ждать, пока власти отремонтируют дорогу у села Живописное, и решили самостоятельно привести ее в порядок. Люди стали засыпать ямы щебнем и цементом.

Дорога связывает более четырех десятков садовых товариществ, где проживает порядка трех тысяч граждан, передают «Вести-Крым». Жители пожаловались, что по дороге уже просто невозможно ездить.

По словам местных жителей, они не раз обращались с просьбой о ремонте к властям, но это не принесло результата.

В республиканском минстрое сообщили, что дорога бесхозная, поэтому сперва нужно поставить ее на учет, чтобы затем отремонтировать. Соответствующие документы отправили на согласование к исполнительным органам власти.

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