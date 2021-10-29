Крымчане устали обращаться к чиновникам и сами ремонтируют дорогу

фото © pixabay.com

Жители Симферопольского района засыпают ямы щебнем и цементом.

Крымчане, живущие в Симферопольском районе, устали ждать, пока власти отремонтируют дорогу у села Живописное, и решили самостоятельно привести ее в порядок. Люди стали засыпать ямы щебнем и цементом.

Дорога связывает более четырех десятков садовых товариществ, где проживает порядка трех тысяч граждан, передают «Вести-Крым». Жители пожаловались, что по дороге уже просто невозможно ездить.

По словам местных жителей, они не раз обращались с просьбой о ремонте к властям, но это не принесло результата.

В республиканском минстрое сообщили, что дорога бесхозная, поэтому сперва нужно поставить ее на учет, чтобы затем отремонтировать. Соответствующие документы отправили на согласование к исполнительным органам власти.

В тексте использованы материалы: Примечания

Ранее Новости Крыма сообщали:

Безымянным улицам Симферополя придумают названия. Таких улиц, в частности, много в двух микрорайонах города – Каменке и Петровских высотах.

Аксенов предупредил жителей Алушты о новых ограничениях водоснабжения. Власти Крыма оценивают ситуацию с водоснабжением в Алуште как нестабильную.

Более 270 «незаконных объектов» демонтировано в Симферополе с начала года. Свыше 270 незаконно установленных объектов демонтировано в Симферополе с начала 2021 года.

В Крыму снова ставят вопрос о введении графиков подачи воды. В Крыму может снова случиться дефицит воды.