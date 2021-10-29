Общество
Какой сегодня праздник 29 октября
фото © pixabay.com
Сегодня, 29 октября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
Всемирный день борьбы с инсультом
Фото pixabay.com
Всемирный день борьбы с инсультом отмечается с 2004 года. Эта инициатива Всемирной организации здравоохранения и партнеров посвящена привлечению внимания к такому распространенному и опасному заболеванию, как инсульт.
У многих людей, перенесших инсульт, остается частично или полностью парализованной одна сторона тела, появляются нарушения речи и контроля функций мочеиспускания и дефекации. Страдают и интеллектуальные способности — память, познавательные функции.
Очень часто ни сами больные, ни люди, которые их окружают, даже не подозревают, что у них — инсульт. А ведь от своевременного «распознавания» болезни и оказания медицинской помощи зависит дальнейшая жизнь и здоровье человека.
День работников вневедомственной охраны Росгвардии
Фото 2018god.com
29 октября свой профессиональный праздник отмечают сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.
В России вневедомственная охрана — государственная военизированная служба — является структурным подразделением Национальной гвардии России (которая была создана в 2016 году), осуществляет охрану объектов, подлежащих обязательной охране, особо важных и режимных объектов, предоставляет услуги по охране объектов всех форм собственности, а также квартир и других мест хранения личного имущества граждан, стоит на страже государственной и частной собственности, общественного порядка и безопасности соотечественников.
В свой же профессиональный праздник все сотрудники данного подразделения получают поздравления от руководства и коллег, а наиболее отличившимся вручаются награды, грамоты, благодарственные письма и ценные подарки.
Лонгин Сотник
Народный праздник «Лонгин Сотник» отмечается 29 октября (по старому стилю - 16 октября). В церковном календаре это дата памяти мученика Лонгина. Другие названия праздника: «Лонгин», «Лонгин Вратник», «День зрения». На Руси Лонгин Сотник почитался как целитель глаз и болезней, связанных с ними.
Также сегодня, 29 октября, отмечают такие праздники:
- День военного финансиста Украины
- День рождения Комсомола
- Всемирный день врача ультразвуковой диагностики
- День памяти преподобного Лонгина Яренгского
- Всемирный день псориаза
- День Республики в Турции
- День принятия Конституции Сербии
- Пятница Франкенштейна (National Frankenstein Friday) в США
- День говоруна
- День длинных пестрых шарфов
- День кошки (National Cat Day) в США
- День интернета (National Internet Day) в США
- День овсянки (National Oatmeal Day) в США
- День Кира Великого в Иране
- День коронации короля в Камбодже
Сегодня именины празднуют: Терентий, Евпраксия, Леонтий, Лонгин, Ефросиния, Дементий, Домнин, Виола, Мал.
Что происходило 29 октября в прошлые годы
1762 - произошло последнее сражение Семилетней войныбитве при Фрайберге.
1905 - начало постоянной эксплуатации Кругобайкальской железной дороги.
1918 - создан Российский коммунистический союз молодежи, в будущем комсомольская организация ВЛКСМ.
1945 - через 57 лет после получения патента в продажу поступили шариковые ручки, случилось это в Нью-Йорке.
1947 - провели экперимент по использованию сухого льда, чтобы вызвать дождь.
1955 - в бухте Севастополя в результате взрыва затонул линкор «Новороссийск», погибли 604 человека.
1956 - Израиль атакует Египет, в конфликт вступают Франция и Великобританияодна из целей получение контроля над Суэцким каналом.
1998 - в космосе побывал самый старый астронавтамериканец Джон Гленн.
2004 - на экраны выходит культовый фильм в жанре ужасы«Пила: Игра на выживание».
2008 - на Пакистан обрушилось мощное землетрясение, эпицентр находился в 185 км на юго-восток от афганского города Кандагар.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 29 октября. Какие праздники будут завтра?
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Сегодня, 29 октября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
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