Власть
Исполняющего обязанности главы горадминистрации назначили в Феодосии
Депутаты Феодосийского горсовета приняли отставку Сергея Бовтуненко, занимавшего должность главы администрации города.
Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.
«Феодосийский горсовет принял решение о досрочном прекращении полномочий главы администрации Феодосии Сергея Бовтуненко по собственному желанию», – сообщили в администрации.
Исполнять обязанности главы администрации будет первый заместитель главы администрации Феодосии Светлана Дорош.
Бовтуненко возглавил администрацию Феодосии в феврале 2019 года. В октябре того же года его вновь назначили главой администрации города. 26 октября 2021 года после разговора с главой Крыма Сергеем Аксеновым Бовтуненко написал заявление об увольнении.
До него данный пост занимал Сергей Фомич, который ушел в отставку по рекомендации главы Республики Крым Сергея Аксенова.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Путин отметит «День народного единства» в Севастополе. Президент России Владимир Путин посетит Севастополь 4 ноября – в «День народного единства».
Пиарщики Развожаева подчищают в соцсетях неудобные вопросы. Пользователи соцсети сообщают об игнорировании губернатором их комментариев.
Пресс-секретарь Путина пообещал «последствия» Зеленскому из-за Крыма. Слова президента Украины Владимира Зеленского о принадлежности Крыма являются «заявлением о территориальных притязаниях к России».
Севастополь закрывают: кто и когда не сможет попасть в город. Попасть в Севастополь с 30 октября не смогут ни туристы с России, ни крымчане, ни севастопольцы, если у них не будет одного из трех медицинских документов, установленных новым указом губернатора.
Куда обращаться, если необходимо срочно покинуть Севастополь
В Севастополе создается ситуационный центр, который будет рассматривать экстренные ситуации, связанные с пересечением границы региона.
Почти 700: сводка о новых заражениях в Крыму
Крым снова обновил суточный максимум по количеству зараженных коронавирусом – 693 случая.
Какой сегодня праздник 29 октября фото
Сегодня, 29 октября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Замену Аксенову ищут в Петербурге
Эксперты прогнозируют перевод в Крым одного из вице-губернаторов культурной столицы.
25 октября
Рост смертности в Крыму: морги загружены
25 октября
Туристы отказываются от Крыма из-за ужесточения антиковидных мер
Туристы начали отменять брони в крымских отелях – об этом говорят и представители турсферы, и чиновники.