Исполняющего обязанности главы горадминистрации назначили в Феодосии

Депутаты Феодосийского горсовета приняли отставку Сергея Бовтуненко, занимавшего должность главы администрации города.

Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

«Феодосийский горсовет принял решение о досрочном прекращении полномочий главы администрации Феодосии Сергея Бовтуненко по собственному желанию», – сообщили в администрации.

Исполнять обязанности главы администрации будет первый заместитель главы администрации Феодосии Светлана Дорош.

Бовтуненко возглавил администрацию Феодосии в феврале 2019 года. В октябре того же года его вновь назначили главой администрации города. 26 октября 2021 года после разговора с главой Крыма Сергеем Аксеновым Бовтуненко написал заявление об увольнении.

До него данный пост занимал Сергей Фомич, который ушел в отставку по рекомендации главы Республики Крым Сергея Аксенова.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Путин отметит «День народного единства» в Севастополе. Президент России Владимир Путин посетит Севастополь 4 ноября – в «День народного единства».

Пиарщики Развожаева подчищают в соцсетях неудобные вопросы. Пользователи соцсети сообщают об игнорировании губернатором их комментариев.

Пресс-секретарь Путина пообещал «последствия» Зеленскому из-за Крыма. Слова президента Украины Владимира Зеленского о принадлежности Крыма являются «заявлением о территориальных притязаниях к России».

Севастополь закрывают: кто и когда не сможет попасть в город. Попасть в Севастополь с 30 октября не смогут ни туристы с России, ни крымчане, ни севастопольцы, если у них не будет одного из трех медицинских документов, установленных новым указом губернатора.