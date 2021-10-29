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Власть

Исполняющего обязанности главы горадминистрации назначили в Феодосии

Депутаты Феодосийского горсовета приняли отставку Сергея Бовтуненко, занимавшего должность главы администрации города.

Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

«Феодосийский горсовет принял решение о досрочном прекращении полномочий главы администрации Феодосии Сергея Бовтуненко по собственному желанию», – сообщили в администрации.

Исполнять обязанности главы администрации будет первый заместитель главы администрации Феодосии Светлана Дорош.

Бовтуненко возглавил администрацию Феодосии в феврале 2019 года. В октябре того же года его вновь назначили главой администрации города. 26 октября 2021 года после разговора с главой Крыма Сергеем Аксеновым Бовтуненко написал заявление об увольнении.

До него данный пост занимал Сергей Фомич, который ушел в отставку по рекомендации главы Республики Крым Сергея Аксенова.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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