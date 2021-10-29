Джанкойский горсовет назначил нового главу администрации города

Депутаты Джанскойкого горсовета проголосовали за назначение Игоря Ивина на пост главы администрации города.

Об этом сообщил глава горсовета Сергей Дорошенко.

«Прошла сессия горсовета, большинством голосов назначен на пост главы администрации Игорь Ивин», – сказал он.

27 октября конкурсная комиссия выбрала в качестве кандидатов на пост главы администрации Джанкоя начальника городского департамента труда и соцзащиты Жанну Хмур и первого замглавы администрации Игоря Ивина. Ивин набрал 78 баллов, Хмур – 69.

Кроме отобранных кандидатов, в конкурсе участвовали бывший зампредседателя Бахчисарайского горсовета Андрей Поздняков и временно неработающий Олег Прокура.

Изначально на пост главы администрации города претендовали семь кандидатов. Позже два кандидата сняли свою кандидатуру, один не явился к началу конкурса.

До 1 октября 2021 года администрацией Джанкоя руководил Эдуард Селиванов. Его назначили на эту должность в конце 2016 года. Ранее сообщалось, что он возглавит госпредприятие «Крымтеплокоммунэнерго».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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