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Происшествия

Двое симферопольцев попались полиции с 200 дозами «соли»

15:52 пятница, 29 октября 2021

Жители Симферополя 24 и 27 лет приехали в Саки, чтобы оставить наркотики в тайниках, но попались с поличным.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

«Частично подозреваемым удалось осуществить свой замысел в одном из сел Сакского района. Когда же молодые люди пытались сделать закладки в одном из промышленных районов города, сотрудники полиции их задержали с поличным.  Синтетические наркотики изъяты из ранее сделанных ими тайников. Общий вес составил более 50 граммов, что составляет около 200 разовых доз», — говорится в сообщении.

Также у них в машине нашли телефоны и банковские карты со свидетельствами продажи запрещенных веществ.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенное в крупном размере). Задержанным грозит от десяти до двадцати лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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Пойманному в Симферополе закладчику грозит 20 лет тюрьмы. Ночью 26-летнего жителя одного из сел Красногвардейского района отряд полиции задержал в Симферополе в районе улицы Воровского.

В Симферополе с начала года возбудили около 400 дел по наркоторговле. За девять месяцев текущего года правоохранительные органы возбудили 366 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотических средств в Симферополе.

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