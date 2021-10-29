Двое симферопольцев попались полиции с 200 дозами «соли»

Жители Симферополя 24 и 27 лет приехали в Саки, чтобы оставить наркотики в тайниках, но попались с поличным.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

«Частично подозреваемым удалось осуществить свой замысел в одном из сел Сакского района. Когда же молодые люди пытались сделать закладки в одном из промышленных районов города, сотрудники полиции их задержали с поличным. Синтетические наркотики изъяты из ранее сделанных ими тайников. Общий вес составил более 50 граммов, что составляет около 200 разовых доз», — говорится в сообщении.

Также у них в машине нашли телефоны и банковские карты со свидетельствами продажи запрещенных веществ.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенное в крупном размере). Задержанным грозит от десяти до двадцати лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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