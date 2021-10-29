Общество
Балаклавскую бухту атаковали медузы
В Балаклаве очевидцы засняли на видео нашествие медуз в Черном море.
Такое явление наблюдается ежегодно, морская вода в буквальном смысле превращается в кисель.
Ведущий научный сотрудник ФИЦ ИнБЮМ А.О. Ковалевского РАН Борис Анинский пояснил, что скопление медуз в Балаклавской бухте никак не связано с увеличением популяции.
«Активность аурелии наблюдается в феврале-марте. В этот период происходит смена поколений, медузы достигают максимальных размеров. В течение года происходит угасание старого поколения, и они становятся малоподвижны. Поэтому изобилие медуз в октябре в бухте обусловлено направлением ветра. Северо-восточный ветер вдоль берега приносит аурелию с моря и засасывает как в воронку в Балаклавскую бухту», — рассказал Анинский.
Также ученый отметил, что с 2017 года популяция аурелии уменьшилась. Эти медузы любят холодную зиму и теплую весну. Последние четыре года зимы в Крыму были теплые, что неблагоприятно для аурелии.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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