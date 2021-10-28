В Симферополе за полгода не смогли отремонтировать городские автобусы

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Ответственные за общественный транспорт чиновники Симферополя не могут с марта добиться того, чтобы были вновь приведены в рабочее состояние разобранные автобусы муниципального перевозчика.

Об этом сегодня журналистам заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

«К сожалению, в МУП «Горавтотранс» руководство не удосужилось в свое время организовать ремонт автобусов. Более 40 автобусов новых под стенкой стоит. Только конкурсные процедуры объявили. При том, что деньги были доведены Симферополю еще в марте этого года. В чистом виде управленческие моменты, которые мешают эффективно двигаться дальше», – сказал глава республики.

По словам Аксенова, вопреки данным администрации Симферополя поручениям, ситуация с общественным транспортом в городе не улучшается. «Сегодня работает Центр оперативного реагирования, проверяет ситуацию. Коллегам сказал, только их личное участие, должностных лиц, которые должны чаще ездить на общественном транспорте, поможет выровнять ситуацию, – отметил глава Крыма. – Завтра заслушаем всех коллег. Думаю, если не справятся, будут какие-то выводы».

Весной этого года власти Симферополя оценили в 92 млн рублей ремонт новых автобусов муниципального унитарного предприятия «Горавтотранс», которые были разобраны и простаивали без дела.

Сообщалось, что представители бывшего руководства «Горавтотранса» допустили необоснованный простой и разукомплектование новых автобусов. Из 140 машин без дела стояли 68 единиц транспорта.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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