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Происшествия

В Севастополе супермаркет пытались ограбить трижды за сутки

Сразу три кражи из одного и того же севастопольского супермаркета пресекли росгвардейцы за сутки, злоумышленники задержаны.

Об этом сообщает пресс-служба крымского управления Росгвардии. Первый раз наряд вневедомственной охраны получил сигнал тревоги из-за покупателя, который настойчиво пытался вынести кондитерские изделия мимо кассовой зоны.

Прибывшие на место правоохранители установили, что молодой человек с явными признаками наркотического опьянения устроил конфликт с охранниками торгового зала и грубо выражался в адрес работников магазина.

«Любителем «сладенького» оказался 20-летний местный житель, который неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов. В это раз злоумышленник попытался похитить шоколадные плитки и несколько бутылок газированной воды», - рассказали в Росгвардии.

Пока правоохранители проводили задержание подозреваемого, в магазине произошел один еще инцидент - посетитель магазина попытался вынести без оплаты бутылку водки и хлеб.

На этот раз правонарушителем оказался 36-летний севастополец.

«На момент задержания злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения. Свои незаконные действия он оправдывал тем, что ему срочно необходимо опохмелиться», - отметили в ведомстве.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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