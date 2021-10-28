Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 69.9
воздух +8
море +18

Коронавирус в Крыму

В Севастополе прививать от COVID-19 будут круглосуточно

Два мобильных пункта переведут на усиленный режим работы.

В Севастополе переведут на круглосуточный режим работы мобильные пункты вакцинации на площадях Нахимова и Захарова. Об этом сообщалось на заседании оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

«Сейчас прорабатываем все вопросы, также подготовим письмо в полицию, чтобы они обратили внимание, что у нас ночами пункты будут работать и, если что, реагировали», — сообщил глава горздрава Виталий Денисов.

Всего в городе сегодня работает 26 пунктов вакцинации, а также действуют выездные бригады, напомнил Денисов.

Он отметил, что проблему очередей из желающих привиться на пунктах вакцинации сейчас решают с помощью привлечения волонтеров. А недавно открытый ковидарий на базе первой горбольницы планируется открыть на следующей неделе.

Напомним, в Севастополе уже не первую неделю сохраняется напряженная ковид-ситуация — растет количество заболевших, 80% из которых, по данным главы Роспотребнадзора Натальи Пеньковской, лечатся амбулаторно.

При этом в городе есть потребность в медицинских сотрудниках, департамент здравоохранения регулярно сообщает о готовности трудоустроить новых специалистов.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Посещать торговые центры в Крыму теперь можно только по QR-кодам. Вход в торговые центры в Крыму разрешили только по QR-кодам или при наличии ПЦР-тестов.

Максимальное число смертей от COVID-19 подтвердили в Севастополе за сутки. За сутки в Севастополе от коронавируса умерли 28 человек, что почти в два раза больше предыдущего антирекорда по смертности в городе.

В Крыму очередной ковидный антирекорд. В Крыму за 27 октября выявили 681 случай заболевания коронавирусом за сутки.

Аксенов не хочет вводить в Крыму полный локдаун. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил журналистам, что на предстоящей выходной неделе в республике не будут вводить полный локдаун – бизнес продолжит работать, но с ограничениями.

Происшествия
Феодосиец сжег бывшую тещу и ее сожителя

Феодосиец сжег бывшую тещу и ее сожителя

Следователи возбудили уголовное дело в отношении феодосийца, который поджег квартиру своей бывшей жены.

Коронавирус в Крыму
На въездах в Севастополь добавят «ковидных» блокпостов

На въездах в Севастополь добавят «ковидных» блокпостов

На въездах в Севастополь на период с 30 октября до 7 ноября дополнительно развернут три блокпоста. Таким образом жители города и севастопольских сел смогут беспрепятственно передвигаться внутри городской территории, не сталкиваясь с пунктами пропуска.

Происшествия
Пропала без вести: в Севастополе ищут 14-летнюю девочку

Пропала без вести: в Севастополе ищут 14-летнюю девочку фото

Несовершеннолетняя ушла из дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулась.

Коронавирус в Крыму
Максимальное число смертей от COVID-19 подтвердили в Севастополе за сутки

Максимальное число смертей от COVID-19 подтвердили в Севастополе за сутки

За сутки в Севастополе от коронавируса умерли 28 человек, что почти в два раза больше предыдущего антирекорда по смертности в городе.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации