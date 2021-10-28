Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму отменили льготный проезд для пожилых граждан ● Обязательная самоизоляция непривитых граждан старше 60 лет вводится в Крыму ● Посещать торговые центры в Крыму теперь можно только по QR-кодам ● Максимальное число смертей от COVID-19 подтвердили в Севастополе за сутки ● В Крыму очередной ковидный антирекорд
В Севастополе прививать от COVID-19 будут круглосуточно
Два мобильных пункта переведут на усиленный режим работы.
В Севастополе переведут на круглосуточный режим работы мобильные пункты вакцинации на площадях Нахимова и Захарова. Об этом сообщалось на заседании оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.
«Сейчас прорабатываем все вопросы, также подготовим письмо в полицию, чтобы они обратили внимание, что у нас ночами пункты будут работать и, если что, реагировали», — сообщил глава горздрава Виталий Денисов.
Всего в городе сегодня работает 26 пунктов вакцинации, а также действуют выездные бригады, напомнил Денисов.
Он отметил, что проблему очередей из желающих привиться на пунктах вакцинации сейчас решают с помощью привлечения волонтеров. А недавно открытый ковидарий на базе первой горбольницы планируется открыть на следующей неделе.
Напомним, в Севастополе уже не первую неделю сохраняется напряженная ковид-ситуация — растет количество заболевших, 80% из которых, по данным главы Роспотребнадзора Натальи Пеньковской, лечатся амбулаторно.
При этом в городе есть потребность в медицинских сотрудниках, департамент здравоохранения регулярно сообщает о готовности трудоустроить новых специалистов.
В тексте использованы материалы: Форпост
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