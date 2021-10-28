В Севастополе прививать от COVID-19 будут круглосуточно

Два мобильных пункта переведут на усиленный режим работы.

В Севастополе переведут на круглосуточный режим работы мобильные пункты вакцинации на площадях Нахимова и Захарова. Об этом сообщалось на заседании оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

«Сейчас прорабатываем все вопросы, также подготовим письмо в полицию, чтобы они обратили внимание, что у нас ночами пункты будут работать и, если что, реагировали», — сообщил глава горздрава Виталий Денисов.

Всего в городе сегодня работает 26 пунктов вакцинации, а также действуют выездные бригады, напомнил Денисов.

Он отметил, что проблему очередей из желающих привиться на пунктах вакцинации сейчас решают с помощью привлечения волонтеров. А недавно открытый ковидарий на базе первой горбольницы планируется открыть на следующей неделе.

Напомним, в Севастополе уже не первую неделю сохраняется напряженная ковид-ситуация — растет количество заболевших, 80% из которых, по данным главы Роспотребнадзора Натальи Пеньковской, лечатся амбулаторно.

При этом в городе есть потребность в медицинских сотрудниках, департамент здравоохранения регулярно сообщает о готовности трудоустроить новых специалистов.

В тексте использованы материалы: Форпост

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