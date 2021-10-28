В Севастополе планируется строительство нового железнодорожного перехода

Предполагаемую стоимость объекта должны определить в ближайшее время.

В правительстве Севастополя в ближайшее время должны рассчитать стоимость строительства пешеходного перехода, который может появиться в районе Зеленой горки. Соответствующее поручение 25 октября дал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Как раз, при формировании всех бюджетов на следующий год, федерального, прежде всего, посмотреть возможность найти источник для этого строительства, пока коллеги железнодорожники нащупывают подходы к проектированию этого участка, куда должны были войти, в том числе, и переходы», – заявил глава региона.

Напомним, речь идет об одном из районов Инкермана, где местные жители в последние годы с риском для жизни напрямую преодолевали железнодорожные пути по дороге к остановке и другим инфраструктурным объектам.

Не смотря на то, что в правительстве не отказываются от идеи строительства перехода, ранее для жителей поселка была расчищена альтернативная дорога – работы на этом участке планируется завершить до 5 ноября, сообщил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Павел Иено.

«По крайней мере, если до этого никакой альтернативы не было – будет эта дорога сделана, и тот, кто не хочет рисковать, сможет безопасно пройти. Чуть-чуть путь длиннее, но явно безопаснее», – отметил Михаил Развожаев.

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