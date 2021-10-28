Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: На въездах в Севастополь добавят «ковидных» блокпостов ● В больницах Крыма заканчиваются койки для больных COVID-19 ● В Севастополе прививать от COVID-19 будут круглосуточно ● В Крыму отменили льготный проезд для пожилых граждан ● Обязательная самоизоляция непривитых граждан старше 60 лет вводится в Крыму
В Севастополе около сотни больных COVID-19 находятся в реанимации
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В Севастополе около ста человек находятся в реанимации с диагнозом COVID-19.
Об этом в Instagram сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев.
По его данным, в основном это люди преклонного возраста и страдающие хроническими заболеваниями.
«Севастополь борется с очередной, самой сильной волной пандемии. Каждый день растет количество заболевших и умерших. Там, где количество привитых близко к показателям коллективного иммунитета (80% от взрослого населения), в разы меньше случаев заболевания, а болезнь проходит в легкой форме и преимущественно дома», – написал Развожаев.
В Севастополе зафиксировали новый рекорд смертности от COVID-19: за прошедшие сутки умерли 28 человек.
Из-за роста суточной заболеваемости COVID-19 власти Севастополя распорядились развернуть две сотни дополнительных коек на базе терапевтического корпуса городской больницы № 1.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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