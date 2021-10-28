В Севастополе около сотни больных COVID-19 находятся в реанимации

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В Севастополе около ста человек находятся в реанимации с диагнозом COVID-19.

Об этом в Instagram сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев.

По его данным, в основном это люди преклонного возраста и страдающие хроническими заболеваниями.

«Севастополь борется с очередной, самой сильной волной пандемии. Каждый день растет количество заболевших и умерших. Там, где количество привитых близко к показателям коллективного иммунитета (80% от взрослого населения), в разы меньше случаев заболевания, а болезнь проходит в легкой форме и преимущественно дома», – написал Развожаев.

В Севастополе зафиксировали новый рекорд смертности от COVID-19: за прошедшие сутки умерли 28 человек.

Из-за роста суточной заболеваемости COVID-19 власти Севастополя распорядились развернуть две сотни дополнительных коек на базе терапевтического корпуса городской больницы № 1.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе прививать от COVID-19 будут круглосуточно. Два мобильных пункта переведут на усиленный режим работы.

Обязательная самоизоляция непривитых граждан старше 60 лет вводится в Крыму. Обязательная самоизоляция граждан старше 60 лет вводится в Крыму с 30 октября.

Посещать торговые центры в Крыму теперь можно только по QR-кодам. Вход в торговые центры в Крыму разрешили только по QR-кодам или при наличии ПЦР-тестов.

Максимальное число смертей от COVID-19 подтвердили в Севастополе за сутки. За сутки в Севастополе от коронавируса умерли 28 человек, что почти в два раза больше предыдущего антирекорда по смертности в городе.