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Происшествия

В Крыму рецидивисты украли инвалидную коляску у спящего

16:43 четверг, 28 октября 2021

Симферопольские полицейские задержали двоих мужчин, подозреваемых в краже инвалидной коляски.

Об этом рассказали в крымском главке МВД.

С заявлением о краже в полицию обратился 47-летний мужчина. Он рассказал, что во время прогулки заснул в сквере на лавочке, а проснувшись не обнаружил свою инвалидную коляску. Средство передвижения стоимостью более 22 тысяч рублей ему недавно подарили доброжелатели. Прибывшие на место происшествия правоохранители опросили возможных очевидцев, изучили записи камер видеонаблюдения и составили портреты возможным подозреваемых.

Вскоре подозреваемых задержали, ими оказались 38-летний симферополец и 52-летний житель Севастополя. Оба ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности, в том числе за кражи.

«Подозреваемые рассказали, что они увидели стоящую без присмотра инвалидную коляску и рядом с ней спящего мужчину. Недолго думая, они забрали ее и продали на одном из рынков Симферополя, вырученные деньги потратили», - рассказали в ведомстве.

За кражу с причинением значительного ущерба злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы. Как ранее сообщалось, в Севастополе трижды за сутки пытались ограбить один и тот же супермаркет, все трое подозреваемых задержаны.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе супермаркет пытались ограбить трижды за сутки. Сразу три кражи из одного и того же севастопольского супермаркета пресекли росгвардейцы за сутки, злоумышленники задержаны.

Бес попутал: симферополец объяснил кражу велением «неведомой силы». Росгвардейцы задержали жителя Симферополя, который пытался без оплаты вынести из гипермаркета дорогую аудиотехнику.

Крымчанин зарезал собутыльника и ранил еще одного участника застолья. Следователи возбудили уголовное дело в отношении крымчанина, который зарезал одного собутыльника и ранил второго.

Убил и закопал: в Симферополе раскрыли два убийства прошлых лет. В Крыму завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Симферополя, обвиняемого в двух убийствах своих знакомых, разбое, мошенничестве и ряде других преступлений.

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