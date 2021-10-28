Происшествия
В Крыму рецидивисты украли инвалидную коляску у спящего
Симферопольские полицейские задержали двоих мужчин, подозреваемых в краже инвалидной коляски.
Об этом рассказали в крымском главке МВД.
С заявлением о краже в полицию обратился 47-летний мужчина. Он рассказал, что во время прогулки заснул в сквере на лавочке, а проснувшись не обнаружил свою инвалидную коляску. Средство передвижения стоимостью более 22 тысяч рублей ему недавно подарили доброжелатели. Прибывшие на место происшествия правоохранители опросили возможных очевидцев, изучили записи камер видеонаблюдения и составили портреты возможным подозреваемых.
Вскоре подозреваемых задержали, ими оказались 38-летний симферополец и 52-летний житель Севастополя. Оба ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности, в том числе за кражи.
«Подозреваемые рассказали, что они увидели стоящую без присмотра инвалидную коляску и рядом с ней спящего мужчину. Недолго думая, они забрали ее и продали на одном из рынков Симферополя, вырученные деньги потратили», - рассказали в ведомстве.
За кражу с причинением значительного ущерба злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы. Как ранее сообщалось, в Севастополе трижды за сутки пытались ограбить один и тот же супермаркет, все трое подозреваемых задержаны.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе супермаркет пытались ограбить трижды за сутки. Сразу три кражи из одного и того же севастопольского супермаркета пресекли росгвардейцы за сутки, злоумышленники задержаны.
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