В Крыму отменили льготный проезд для пожилых граждан

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Власти Крыма приостановили действие льготного проезда для граждан в возрасте 60 лет и старше на территории республики.

Соответствующие поправки внесены в указ о введении в Крыму режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса.

«Приостановить с 30 октября 2021 года и до особого распоряжения предоставление льготного проезда гражданам в возрасте старше 60 лет и лицам, имеющим хронические заболевания, в пределах Республики Крым в автобусах, троллейбусах, трамваях, следующих по маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении; в автобусах, троллейбусах по маршрутам регулярных перевозок в пригородном и междугороднем сообщении; в железнодорожном транспорте общего пользования в пригородном сообщении и междугороднем сообщении», – говорится в тексте указа.

С 11 октября бесплатный проезд в транспорте отменен для граждан старше 65 лет.

Также новыми поправками предписывается всем гражданам старше 60 лет, кто не прошел вакцинацию от коронавируса, отправиться на самоизоляцию. Исключения сделаны только для медработников и тех, чье присутствие на рабочем месте критически важно для рабочего процесса.

В Крыму на протяжении месяца наблюдается стремительный рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, только за последние сутки зафиксирован 681 случай заражения.

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В тексте использованы материалы: Крыминформ

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