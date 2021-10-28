Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Обязательная самоизоляция непривитых граждан старше 60 лет вводится в Крыму ● Посещать торговые центры в Крыму теперь можно только по QR-кодам ● Максимальное число смертей от COVID-19 подтвердили в Севастополе за сутки ● В Крыму очередной ковидный антирекорд ● Психолог рассказал, почему крымчане не носят маски в транспорте
В Крыму отменили льготный проезд для пожилых граждан
фото © crimea24.tv
Власти Крыма приостановили действие льготного проезда для граждан в возрасте 60 лет и старше на территории республики.
Соответствующие поправки внесены в указ о введении в Крыму режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса.
«Приостановить с 30 октября 2021 года и до особого распоряжения предоставление льготного проезда гражданам в возрасте старше 60 лет и лицам, имеющим хронические заболевания, в пределах Республики Крым в автобусах, троллейбусах, трамваях, следующих по маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении; в автобусах, троллейбусах по маршрутам регулярных перевозок в пригородном и междугороднем сообщении; в железнодорожном транспорте общего пользования в пригородном сообщении и междугороднем сообщении», – говорится в тексте указа.
С 11 октября бесплатный проезд в транспорте отменен для граждан старше 65 лет.
Также новыми поправками предписывается всем гражданам старше 60 лет, кто не прошел вакцинацию от коронавируса, отправиться на самоизоляцию. Исключения сделаны только для медработников и тех, чье присутствие на рабочем месте критически важно для рабочего процесса.
В Крыму на протяжении месяца наблюдается стремительный рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, только за последние сутки зафиксирован 681 случай заражения.
Период с 30 октября по 7 ноября объявлен нерабочим. Главы регионов получат возможность продлевать нерабочий период и дальше, если ситуация с заболеваемостью COVID-19 не улучшится.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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