Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Психолог рассказал, почему крымчане не носят маски в транспорте ● Россияне массово отменяют брони в крымских отелях после введения QR-кодов ● Важно: власти Крыма рассказали как будут работать алкогольные магазины в Крыму в нерабочую неделю ● Аксенов попросил минтранс России не направлять в Крым дополнительные рейсы с туристами ● Аксенов не хочет вводить в Крыму полный локдаун
В Крыму очередной ковидный антирекорд
фото © strana.ua
В Крыму за 27 октября выявили 681 случай заболевания коронавирусом за сутки.
Это очередной антирекорд.
Всего с начала пандемии в республике выявили 94 665 положительных на Covid-19, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Крыма.
Также за прошедшие сутки лаборатории обследовали на ковид 12 127 человек.
Количество выздоровевших за сутки — 1010 человек, выздоровевших за весь период – 80 748.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Темпы вакцинации в Крыму увеличились в шесть раз после введения новых ограничений. Темпы вакцинации от COVID-19 в Крыму увеличились в шесть раз после введения новых ограничений.
Максимум по числу заражений коронавирусом установлен в Крыму. За истекшие сутки в Крыму зафиксировано 670 случаев заражения коронавирусом, что является максимальным показателем в республике с начала пандемии.
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В Крыму осталось 150 тысяч доз вакцины от Covid-19. При этом в Министерстве здравоохранения РК уже сделали федеральную заявку на дополнительные поставки.
В Крыму очередной ковидный антирекорд
В Крыму за 27 октября выявили 681 случай заболевания коронавирусом за сутки.
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