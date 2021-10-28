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Коронавирус в Крыму

В Крыму очередной ковидный антирекорд

10:03 четверг, 28 октября 2021
В Крыму очередной ковидный антирекорд

фото © strana.ua

В Крыму за 27 октября выявили 681 случай заболевания коронавирусом за сутки.

Это очередной антирекорд.

Всего с начала пандемии в республике выявили 94 665 положительных на Covid-19, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Крыма.

Также за прошедшие сутки лаборатории обследовали на ковид 12 127 человек.

Количество выздоровевших за сутки — 1010 человек, выздоровевших за весь период – 80 748.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Темпы вакцинации в Крыму увеличились в шесть раз после введения новых ограничений. Темпы вакцинации от COVID-19 в Крыму увеличились в шесть раз после введения новых ограничений.

Максимум по числу заражений коронавирусом установлен в Крыму. За истекшие сутки в Крыму зафиксировано 670 случаев заражения коронавирусом, что является максимальным показателем в республике с начала пандемии.

«Люди голодают и лежат без лечения». Севастопольцы пожаловались на условия в ковидном «Изумруде». В горздраве отметили, что нужно немного потерпеть, пока продолжаются организационные процессы.

В Крыму осталось 150 тысяч доз вакцины от Covid-19. При этом в Министерстве здравоохранения РК уже сделали федеральную заявку на дополнительные поставки.

Коронавирус в Крыму
В Крыму очередной ковидный антирекорд

В Крыму очередной ковидный антирекорд

В Крыму за 27 октября выявили 681 случай заболевания коронавирусом за сутки.

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