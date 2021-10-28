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Происшествия

В Крыму незаконно вырубили лес на 1,4 млн рублей

09:47 четверг, 28 октября 2021

Как показали результаты проверки, в отсутствие положительного заключения государственной экспертизы и без подачи соответствующей декларации на территории Бахчисарайского лесничества были незаконно вырублены 19 деревьев различных пород.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.

«Ущерб, причиненный противоправными действиями, превысил 1,4 млн рублей. Материалам прокурорской проверки поступили в правоохранительные органы для проведения дальнейшего расследования», — уточнили в пресс-службе.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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