В больницах Крыма заканчиваются койки для больных COVID-19

В больницах Крыма осталось менее 10% коечного фонда, предназначенного для лечения больных с коронавирусом.

Об этом в четверг журналистам сообщил врио министра здравоохранения РК Константин Скорупский.

«Коечный фонд в ковидных больницах Крыма заполнен более чем на 89%», - сказал Скорупский.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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