Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 69.9
воздух +8
море +18

Коронавирус в Крыму

В больницах Крыма заканчиваются койки для больных COVID-19

18:39 четверг, 28 октября 2021

В больницах Крыма осталось менее 10% коечного фонда, предназначенного для лечения больных с коронавирусом.

Об этом в четверг журналистам сообщил врио министра здравоохранения РК Константин Скорупский.

«Коечный фонд в ковидных больницах Крыма заполнен более чем на 89%», - сказал Скорупский.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Обязательная самоизоляция непривитых граждан старше 60 лет вводится в Крыму. Обязательная самоизоляция граждан старше 60 лет вводится в Крыму с 30 октября.

Посещать торговые центры в Крыму теперь можно только по QR-кодам. Вход в торговые центры в Крыму разрешили только по QR-кодам или при наличии ПЦР-тестов.

Максимальное число смертей от COVID-19 подтвердили в Севастополе за сутки. За сутки в Севастополе от коронавируса умерли 28 человек, что почти в два раза больше предыдущего антирекорда по смертности в городе.

В Крыму очередной ковидный антирекорд. В Крыму за 27 октября выявили 681 случай заболевания коронавирусом за сутки.

Происшествия
Феодосиец сжег бывшую тещу и ее сожителя

Феодосиец сжег бывшую тещу и ее сожителя

Следователи возбудили уголовное дело в отношении феодосийца, который поджег квартиру своей бывшей жены.

Коронавирус в Крыму
На въездах в Севастополь добавят «ковидных» блокпостов

На въездах в Севастополь добавят «ковидных» блокпостов

На въездах в Севастополь на период с 30 октября до 7 ноября дополнительно развернут три блокпоста. Таким образом жители города и севастопольских сел смогут беспрепятственно передвигаться внутри городской территории, не сталкиваясь с пунктами пропуска.

Происшествия
Пропала без вести: в Севастополе ищут 14-летнюю девочку

Пропала без вести: в Севастополе ищут 14-летнюю девочку фото

Несовершеннолетняя ушла из дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулась.

Коронавирус в Крыму
Максимальное число смертей от COVID-19 подтвердили в Севастополе за сутки

Максимальное число смертей от COVID-19 подтвердили в Севастополе за сутки

За сутки в Севастополе от коронавируса умерли 28 человек, что почти в два раза больше предыдущего антирекорда по смертности в городе.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации