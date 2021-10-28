Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе прививать от COVID-19 будут круглосуточно ● В Крыму отменили льготный проезд для пожилых граждан ● Обязательная самоизоляция непривитых граждан старше 60 лет вводится в Крыму ● Посещать торговые центры в Крыму теперь можно только по QR-кодам ● Максимальное число смертей от COVID-19 подтвердили в Севастополе за сутки
В больницах Крыма заканчиваются койки для больных COVID-19
В больницах Крыма осталось менее 10% коечного фонда, предназначенного для лечения больных с коронавирусом.
Об этом в четверг журналистам сообщил врио министра здравоохранения РК Константин Скорупский.
«Коечный фонд в ковидных больницах Крыма заполнен более чем на 89%», - сказал Скорупский.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Обязательная самоизоляция непривитых граждан старше 60 лет вводится в Крыму. Обязательная самоизоляция граждан старше 60 лет вводится в Крыму с 30 октября.
Посещать торговые центры в Крыму теперь можно только по QR-кодам. Вход в торговые центры в Крыму разрешили только по QR-кодам или при наличии ПЦР-тестов.
Максимальное число смертей от COVID-19 подтвердили в Севастополе за сутки. За сутки в Севастополе от коронавируса умерли 28 человек, что почти в два раза больше предыдущего антирекорда по смертности в городе.
В Крыму очередной ковидный антирекорд. В Крыму за 27 октября выявили 681 случай заболевания коронавирусом за сутки.
Феодосиец сжег бывшую тещу и ее сожителя
Следователи возбудили уголовное дело в отношении феодосийца, который поджег квартиру своей бывшей жены.
На въездах в Севастополь добавят «ковидных» блокпостов
На въездах в Севастополь на период с 30 октября до 7 ноября дополнительно развернут три блокпоста. Таким образом жители города и севастопольских сел смогут беспрепятственно передвигаться внутри городской территории, не сталкиваясь с пунктами пропуска.
Пропала без вести: в Севастополе ищут 14-летнюю девочку фото
Несовершеннолетняя ушла из дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулась.
Замену Аксенову ищут в Петербурге
Эксперты прогнозируют перевод в Крым одного из вице-губернаторов культурной столицы.
25 октября
Рост смертности в Крыму: морги загружены
25 октября
Максимальное число смертей от COVID-19 подтвердили в Севастополе за сутки
За сутки в Севастополе от коронавируса умерли 28 человек, что почти в два раза больше предыдущего антирекорда по смертности в городе.