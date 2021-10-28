Суд по «скифскому золоту» может затянуться еще на три года

Адвокат Андрей Карнаухов, который защищает интересы Украины по делу «скифского золота», прогнозирует, что в случае обжалования Россией решения о победе Украины в данном процессе, вынесение окончательного решения по этому делу может затянуться на три года.

Об этом он сказал в комментарии «Укринформу».

«Решение апелляционного суда является большой победой Украины, учитывая процесс в апелляции и те трудности, с которыми мы столкнулись. Пока мы достигли положительных результатов и в апелляционной инстанции, что дает нам достаточно большие шансы на победу в Верховном суде, в случае подачи кассационной жалобы крымскими музеями, что с большой вероятностью будет сделано», – отметил Карнаухов.

По его словам, нидерландское процессуальное законодательство достаточно либерально в отношении участников процессов и не исключено, что дело будет рассматриваться примерно 1-3 года.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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