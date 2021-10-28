Коронавирус в Крыму
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Россияне массово отменяют брони в крымских отелях после введения QR-кодов
фото © Новости Крыма
Россияне, планировавшие отдохнуть в Крыму во время предстоящих семидневных выходных, начали отменять брони в отелях после ужесточения правил заселения.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экспертов.
«Отмены у нас, конечно же, есть. Но они не имеют массовый характер. При этом я и не могу сказать, что у нас были ажиотажные бронирования на ноябрьские праздники – они были на уровне обычного года, как в доковидный период», – сообщил председатель Крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей.
Отказы от бронирования мест, в частности, есть и в курортном комплексе Феодосии «Алые паруса». Гендиректор комплекса Анна Нерозина рассказала, что объем отказов может достигнуть 20%.
«После внедрения QR-кодов уже можно сделать следующий прогноз. На бронирование отелей это повлияет в объеме 15-20% (мы сейчас ведем обзвон забронировавших на ближайшие две недели), все-таки путешествующие люди к данному решению были уже готовы, ранее подобные меры уже вводил Краснодарский край, например», – рассказала гендиректор комплекса Анна Нерозина.
По ее словам, больше всех после введения системы QR-кодов пострадали рестораны, SPA-центры, спортзалы, магазины сувениров, концертные кассы. «По тенденциям и реакциям гостей уже можно смело делать предположение о падении доходов на 50-80%. Восстановление объема доходов, на мой взгляд, займет минимум три месяца», – уточнила Нерозина.
В свою очередь гендиректор ялтинского комплекса Mriya Resort & SPA Самвел Саруханян рассказал, что после введения обязательных QR-кодов загрузка отеля также снизилась на 15-20%, а нагрузка на call-центр выросла на 150%.
«Если говорить про Россию в целом, то думаю, что загрузка упадет на 30-40%. Введенные ограничения выполнили свою задачу и ограничили активный спрос на внутренний туризм, при этом, очевидно, вырос выездной туризм, так как заграничные туры не закрыты. Порядка 20% гостей, которые отказались от размещения у нас, по нашим данным, приняли решение поехать заграницу», – сказал он.
Саруханян считает, что следует откорректировать правил заезда – оставить только ПЦР-тест, но при условии наличия COVID-паспортов у объектов размещения.
По словам председателя Крымской гостиничной ассоциации, средняя загрузка официальных средств размещения на ноябрьских праздниках составит 25-30%. По мнению Маковея, ужесточение ограничительных мер является запоздалым и слишком резкими, что может привести к перераспределению турпотока в пользу нелегальных гостиниц и частного сектора.
По данным министерства курортов и туризма Республики Крым, сейчас средняя загрузка санаториев составляет 69%, отелей 5 звезд, которых меньше всего, – 80%, 4 звезды – 68%, 3 звезды – 62%.
Ранее сообщалось, что из-за обострения эпидобстановки в Крыму и Севастополе ввели обязательную вакцинацию для работников сферы услуг, государственных и муниципальных служащих.
После введения в регионе QR-кодов для заселения в отели и санатории власти еще больше ужесточили ограничения. Если для бронирования номера в гостинице нужен только код, то для непосредственного заселения нужен и он, и отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее трех суток.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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