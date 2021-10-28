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Власть

Российские пограничники задержали на выезде из Крыма украинку за попытку вывести дочь

15:18 четверг, 28 октября 2021

Российские пограничники задержали гражданку Украины, которая по поддельному свидетельству о рождении пыталась вывезти из Крыма свою несовершеннолетнюю дочь.

Об этом сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ по Крыму.

«Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым среди пассажиропотока выявили и задержали в пункте пропуска через государственную границу «Армянск» жительницу Одессы, которая при проверке оснований на выезд из Российской Федерации своей дочери предъявила на паспортный контроль поддельное украинское свидетельство о рождении», – сообщили в Погрануправлении.

Материалы, содержащие признаки преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков), переданы в МВД.

Сейчас проводится дополнительная проверка для принятия процессуального решения.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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