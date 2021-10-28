Власть
Российские пограничники задержали на выезде из Крыма украинку за попытку вывести дочь
Российские пограничники задержали гражданку Украины, которая по поддельному свидетельству о рождении пыталась вывезти из Крыма свою несовершеннолетнюю дочь.
Об этом сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ по Крыму.
«Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым среди пассажиропотока выявили и задержали в пункте пропуска через государственную границу «Армянск» жительницу Одессы, которая при проверке оснований на выезд из Российской Федерации своей дочери предъявила на паспортный контроль поддельное украинское свидетельство о рождении», – сообщили в Погрануправлении.
Материалы, содержащие признаки преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков), переданы в МВД.
Сейчас проводится дополнительная проверка для принятия процессуального решения.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Суд по «скифскому золоту» может затянуться еще на три года. Адвокат Андрей Карнаухов, который защищает интересы Украины по делу «скифского золота», прогнозирует, что в случае обжалования Россией решения о победе Украины в данном процессе, вынесение окончательного решения по этому делу может затянуться на три года.
В Симферополе поймали серийного поджигателя автомобилей. Полицейские задержали в Симферополе 42-летнего местного жителя, который подозревается в поджоге двух автомобилей.
В Крыму возбудили уголовное дело по факту кровавых пролежней у подростка. Уголовное дело возбуждено в Крыму по факту неоказания медицинской помощи несовершеннолетней.
Невакцинированным жителям Севастополя запретили покидать город. Нарушителей указа губернатора будут разворачивать обратно на блокпостах.
Обязательная самоизоляция непривитых граждан старше 60 лет вводится в Крыму
Обязательная самоизоляция граждан старше 60 лет вводится в Крыму с 30 октября.
Посещать торговые центры в Крыму теперь можно только по QR-кодам
Вход в торговые центры в Крыму разрешили только по QR-кодам или при наличии ПЦР-тестов.
Максимальное число смертей от COVID-19 подтвердили в Севастополе за сутки
За сутки в Севастополе от коронавируса умерли 28 человек, что почти в два раза больше предыдущего антирекорда по смертности в городе.
Замену Аксенову ищут в Петербурге
Эксперты прогнозируют перевод в Крым одного из вице-губернаторов культурной столицы.
25 октября
Рост смертности в Крыму: морги загружены
25 октября
Аксенов попросил минтранс России не направлять в Крым дополнительные рейсы с туристами
Глава Крыма Сергей Аксенов попросил министерство транспорта России не направлять в республику дополнительные туристические рейсы в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября.