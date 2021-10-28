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Власть

Путин отметит «День народного единства» в Севастополе

Президент России Владимир Путин посетит Севастополь 4 ноября – в «День народного единства».

Об этом пишет «Октагон» со ссылкой на источник в администрации президента.

Российский лидер возложит цветы к мемориалу жертв гражданской войны 1918-1920 годов, который расположен на берегу Карантинной бухты. Кроме того, глава РФ в режиме видеосвязи проведет заседание высшего государственного совета Союзного государства.

Город-герой встретит президента блокпостами, которые будут установлены на всех въездах в регион для ограничения потока туристов. У всех въезжающих будут проверять наличие документов о пройденной вакцинации или недавно перенесенном коронавирусе.

Напомним, что в связи с празднованием Дня единства первая рабочая неделя должна была быть всего трехдневной, так как дни с 4 по 7 ноября были объявлены выходными. Позже президент сообщил о том, что нерабочими будут все дни с 30 октября до 7 ноября в связи с тяжелой коронавирусной ситуацией.

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