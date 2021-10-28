Коронавирус в Крыму
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Психолог рассказал, почему крымчане не носят маски в транспорте
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Отказ от ношения масок — это внутренний психологический протест против ковида.
Такое мнение в комментарии «Крымской газете» выразила кандидат психологических наук, доцент кафедры глубинной психологии и психотерапии КФУ имени Вернадского Анастасия Маричева.
Ранее в Симферополе за нарушение масочного режима оштрафовали 13 человек. Кроме того, при проверке торговых центров, точек общепита и бытового обслуживания специалисты выявили пять нарушений.
Несмотря на значительный штраф (от 5000 рублей), люди, игнорирующие ношение масок в общественных местах, таким образом выражают свой протест против болезни, заявила психолог. Закрывая глаза на реальность, они справляются с внутренней тревогой.
«Страх, который за два года накопился, выплеснулся в такой глупый, инфантильный, подростковый протест: «на мне нет маски, значит я не рискую. Потому что если на мне есть маска, значит вирус есть, а если он и есть, я его вижу и вирус меня видит», — объяснила Маричева.
По ее словам, это утверждение нелогично и нерационально. Но когда появляется страх, когда эмоции «перекрывают» какие-то когнитивные процессы, люди не руководствуются логикой и разумом, иногда даже причиняя себе вред.
Также одной из причин возникновения такого страха перед ковидом специалист назвала слабую информированность людей.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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