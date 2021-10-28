Происшествия
Пропала без вести: в Севастополе ищут 14-летнюю девочку
фото © Лиза Алерт
Несовершеннолетняя ушла из дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулась.
На территории Севастополя без вести пропала 14-летняя Диана Гордиенко, говорится в сообществе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в социальной сети ВКонтакте.
Сообщается, что несовершеннолетняя ушла из дома 26 октября и не вернулась.
Рост Дианы – 165 сантиметров, телосложение – нормальное, волосы темного цвета, кареглазая. В какой была одежде – неизвестно.
Сообщить о местонахождении девочки можно по номерам 8 800 700 54 52 или 112.
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Пропала без вести: в Севастополе ищут 14-летнюю девочку фото
Несовершеннолетняя ушла из дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулась.
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