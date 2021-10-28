Общество
Прогноз погоды в Крыму на четверг 28 октября
Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 28 октября.
Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - туман (местами туман), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - пожарная опасность (высокая пожарная опасность (4 класс).), уровень опасности желтый. На южном побережье - пожарная опасность (высокая пожарная опасность (4 класс)), уровень опасности желтый. В горах Крыма - туман (туман), уровень опасности желтый.
В Симферополе сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 2 до 13, ночью около 3 градусов. Ветер южный 6 км/час, возможны порывы до 11 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 51 до 100 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.
В Ялте сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 9 до 14, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер северо-восточный 8 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 85 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.
В Севастополе сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 7 до 13, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер северо-восточный 10 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 90 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.
В Феодосии сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 6 до 12, ночью около 6 градусов. Ветер северо-восточный 10 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 90 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.
В Керчи сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 8 до 12, ночью около 8 градусов. Ветер северо-западный 14 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 77 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.
В Евпатории сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 4 до 14, ночью от 5 до 6 градусов. Ветер северо-восточный 10 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 47 до 94 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.
В Джанкое сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 2 до 14, ночью от 3 до 4 градусов. Ветер восточный 8 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 46 до 100 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.
В Армянске сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 3 до 13, ночью от 4 до 5 градусов. Ветер восточный 10 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 51 до 86 процентов, атмосферное давление 770 мм рт.ст.
На Ай-Петри сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 4 до 9, ночью около 4 градусов. Ветер северо-восточный 8 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 78 до 98 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.
На Ангарском перевале сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 3 до 10, ночью около 4 градусов. Ветер северо-восточный 4 км/час, возможны порывы до 10 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 100 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.
Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 12 до 18 градусов тепла. По городам: в Алуште - 18, в Евпатории - 16, на мысе Казантип в Азовском море - 14, в Керчи - 14, в Николаевке - 16, в Севастополе - 16, в Судаке - 17, на Тарханкуте - 15, в Феодосии - 17, в Ялте - 17 градусов выше нуля.
Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 15, в Египте - 26, на Кипре - 25, в Одессе - 13, в Сочи - 18, в Турции - 24, в Хорватии - 20 градусов выше нуля.
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