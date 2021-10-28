Посещать торговые центры в Крыму теперь можно только по QR-кодам

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Вход в торговые центры в Крыму разрешили только по QR-кодам или при наличии ПЦР-тестов.

Соответствующие поправки внесены в указ главы республики о введении в Крыму режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса.

«Дополнить абзацем: «в торговые, торгово-развлекательные центры площадью 300 кв. м и более», – сказано в тексте указа.

Также новыми поправками отменяется право льготного проезда для граждан старше 60 лет, а сами граждане этой возрастной категории, не прошедшие вакцинацию от коронавируса, отправлены на самоизоляцию.

В Крыму на протяжении месяца наблюдается стремительный рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, только за последние сутки зафиксирован 681 случай заражения.

В республике введен ряд ограничений, в частности, QR-коды для гостиниц и досуговых учреждений. Непривитых работников предприятий ряда сфер отправляют на удаленный режим. Позже требования были ужесточены для туристов.

Кроме того, период с 30 октября по 7 ноября объявлен нерабочим. Главы регионов получат возможность продлевать нерабочий период и дальше, если ситуация с заболеваемостью COVID-19 не улучшится.

Накануне губернатор Севастополя заявил, что въезд и выезд на территорию города в период нерабочих дней будет возможен только по предъявлению QR-кодов. На подъездах к городу установят блокпосты.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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