Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Максимальное число смертей от COVID-19 подтвердили в Севастополе за сутки ● В Крыму очередной ковидный антирекорд ● Психолог рассказал, почему крымчане не носят маски в транспорте ● Россияне массово отменяют брони в крымских отелях после введения QR-кодов ● Важно: власти Крыма рассказали как будут работать алкогольные магазины в Крыму в нерабочую неделю
Посещать торговые центры в Крыму теперь можно только по QR-кодам
фото © Новости Крыма
Вход в торговые центры в Крыму разрешили только по QR-кодам или при наличии ПЦР-тестов.
Соответствующие поправки внесены в указ главы республики о введении в Крыму режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса.
«Дополнить абзацем: «в торговые, торгово-развлекательные центры площадью 300 кв. м и более», – сказано в тексте указа.
Также новыми поправками отменяется право льготного проезда для граждан старше 60 лет, а сами граждане этой возрастной категории, не прошедшие вакцинацию от коронавируса, отправлены на самоизоляцию.
В Крыму на протяжении месяца наблюдается стремительный рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, только за последние сутки зафиксирован 681 случай заражения.
В республике введен ряд ограничений, в частности, QR-коды для гостиниц и досуговых учреждений. Непривитых работников предприятий ряда сфер отправляют на удаленный режим. Позже требования были ужесточены для туристов.
Кроме того, период с 30 октября по 7 ноября объявлен нерабочим. Главы регионов получат возможность продлевать нерабочий период и дальше, если ситуация с заболеваемостью COVID-19 не улучшится.
Накануне губернатор Севастополя заявил, что въезд и выезд на территорию города в период нерабочих дней будет возможен только по предъявлению QR-кодов. На подъездах к городу установят блокпосты.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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