Осквернившие мемориал в Севастополе подростки оштрафованы судом

Ленинский районный суд Севастополя в апелляционном порядке оштрафовал троих подростков, которые подкурили от Вечного огня на мемориале, посвященном 100-летию окончания Гражданской войны.

Об этом сообщила пресс-служба суда, передает «Новый Севастополь».

«В апелляционном порядке рассмотрено уголовное дело в отношении несовершеннолетних, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 214 УК РФ (вандализм), – говорится в сообщении. – Апелляционным постановлением Ленинского районного суда Севастополя указанным лицам назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 5000 рублей с каждого».

В суде напомнили, что подростки 29 августа текущего года подожгли сигареты от Вечного огня монумента, посвященного 100-летию окончания Гражданской войны в России 1917-1922 годов. Свои действия они снимали на видео для последующей публикации и интернете.

По данному факту правоохранители начали проверку. Они установили личности молодых людей и составили в их отношении административные протоколы. Затем глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить в отношении молодых людей уголовное дело.

Во время следствия несовершеннолетние полностью признали свою вину и обратились в департамент городского хозяйства Севастополя с предложением загладить причиненный ущерб. Им поручили провести уборку на мемориале и прилегающей территории.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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