Обязательная самоизоляция непривитых граждан старше 60 лет вводится в Крыму

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Обязательная самоизоляция граждан старше 60 лет вводится в Крыму с 30 октября.

Соответствующие поправки внесены в указ главы республики о введении в Крыму режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса.

«С 30 октября 2021 года и до особого распоряжения обязать граждан в возрасте старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, указанные в приложении 14 к настоящему указу, не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев прямой угрозы жизни и здоровью, следования к месту проведения вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов», – сказано в тексте указа.

Эти ограничения не касаются граждан данной возрастной категории, которые прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции или переболели COVID-19 и получили соответствующий сертификат. Также запрет покидать место жительства не распространяется на пожилых людей, чье присутствие на рабочем месте имеет критическое значение для рабочего процесса, а также на медработников.

В Крыму на протяжении месяца наблюдается стремительный рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, только за последние сутки зафиксирован 681 случай заражения.

В республике введен ряд ограничений, в частности, QR-коды для гостиниц и досуговых учреждений. Непривитых работников предприятий ряда сфер отправляют на удаленный режим. Позже требования были ужесточены для туристов.

Кроме того, период с 30 октября по 7 ноября объявлен нерабочим. Главы регионов получат возможность продлевать нерабочий период и дальше, если ситуация с заболеваемостью COVID-19 не улучшится.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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