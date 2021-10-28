На въездах в Севастополь добавят «ковидных» блокпостов

фото © пресс-служба правительства Севастополя

На въездах в Севастополь на период с 30 октября до 7 ноября дополнительно развернут три блокпоста. Таким образом жители города и севастопольских сел смогут беспрепятственно передвигаться внутри городской территории, не сталкиваясь с пунктами пропуска.

Об этом сообщил журналистам и.о. директора общественной безопасности Севастополя Алексей Краснокутский.

По его словам, городское правительство приняло решение изменить размещение блокпостов – прежняя структура в некоторых моментах фактически делила город на изолированные районы, что вызвало у горожан резонные вопросы.

«Мы решили расширить периметр работы блокпостов. Дополнительные пункты контроля будут развернуты на выезде из села Орлиное, по трассе Ялта-Севастополь – это мыс Сарыч, кафе «Дамир». Также дополнительные пункты контроля будут в селе Андреевка и Вишневое», – перечислил Краснокутский, подчеркнув, что все жители Севастополя будут передвигаться по его территории без ограничений.

Таким образом на въездах в город будут оборудованы 8 ковид-блокпостов. Один будет размещен на железнодорожном вокзале для проверки пассажиров электричек и поездов дальнего следования с временем раюоты с 5:00 до 21:00. Еще семь развернут на автодорогах:

На въездах в Севастополь на период с 30 октября до 7 ноября дополнительно развернут три блокпоста. Таким образом жители города и севастопольских сел смогут беспрепятственно передвигаться внутри городской территории, не сталкиваясь с пунктами пропуска.

- на выезде из Орлиного;

- трасса Ялта-Севастополь, мыс Сарыч, кафе «Дамир»;

- село Андреевка;

- 257 км трассы «Таврида» у стелы «Якорь»;

- автодорога Оборонное-Танковое на границе Терновки;

- Орловский мост (поворот на Вишневое);

- село Фронтовое.

На блокпостах у въезжающих и выезжающих из Севастополя будут проверять документы, подтверждающие защиту человека от коронавирусной инфекции. Такими документами, согласно указу №84-УГ, теперь являются:

- сертификат о прохождении полной вакцинации в бумажном или электронном виде;

- справка о перенесенном COVID-19 из медучреждения или QR-код с подтверждением на госуслугах (справка из частных лабораторий о наличии антител не является таким документом).

Эти документы потребуются как крымчанам и жителям других регионов для въезда в Севастополь, так и севастопольцам – для выезда из города.

Для решения спорных ситуаций, когда человек не имеет «разрешительных» документов, но ему требуется пересечь административные границы города-героя в любом направлении, создан ситуационный центр оперативного штаба для консультаций по экстренным случаям.

В тексте использованы материалы: Форпост

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