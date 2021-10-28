На границе Крыма с Украиной у водителя обнаружили холодное оружие

У гражданина Украины при выезде из Крыма в контрольном пункте въезда-выезда «Чонгар», выявили холодное оружие, сообщает пресс-служба Херсонского погранотряда Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

«При осмотре транспортного средства в дверце водителя пограничники обнаружили охотничий нож, который по всем признакам похож на холодное оружие. О находке военнослужащие сообщили представителям Национальной полиции, которые изъяли нож для проведения экспертизы. После проведения следственных действий водитель на автомобиле проследовал на материковую часть Украины», – говорится в сообщении.

Публичных комментариев мужчины, у которого выявили оружие, нет. Его имя и фамилия не указаны.

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