Происшествия
На границе Крыма с Украиной у водителя обнаружили холодное оружие
У гражданина Украины при выезде из Крыма в контрольном пункте въезда-выезда «Чонгар», выявили холодное оружие, сообщает пресс-служба Херсонского погранотряда Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины.
«При осмотре транспортного средства в дверце водителя пограничники обнаружили охотничий нож, который по всем признакам похож на холодное оружие. О находке военнослужащие сообщили представителям Национальной полиции, которые изъяли нож для проведения экспертизы. После проведения следственных действий водитель на автомобиле проследовал на материковую часть Украины», – говорится в сообщении.
Публичных комментариев мужчины, у которого выявили оружие, нет. Его имя и фамилия не указаны.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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