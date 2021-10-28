Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 69.9
воздух +12
море +18

Происшествия

На границе Крыма с Украиной у водителя обнаружили холодное оружие

13:38 четверг, 28 октября 2021

У гражданина Украины при выезде из Крыма в контрольном пункте въезда-выезда «Чонгар», выявили холодное оружие, сообщает пресс-служба Херсонского погранотряда Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

«При осмотре транспортного средства в дверце водителя пограничники обнаружили охотничий нож, который по всем признакам похож на холодное оружие. О находке военнослужащие сообщили представителям Национальной полиции, которые изъяли нож для проведения экспертизы. После проведения следственных действий водитель на автомобиле проследовал на материковую часть Украины», – говорится в сообщении.

Публичных комментариев мужчины, у которого выявили оружие, нет. Его имя и фамилия не указаны.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе поймали серийного поджигателя автомобилей. Полицейские задержали в Симферополе 42-летнего местного жителя, который подозревается в поджоге двух автомобилей.

В Крыму возбудили уголовное дело по факту кровавых пролежней у подростка. Уголовное дело возбуждено в Крыму по факту неоказания медицинской помощи несовершеннолетней.

Невакцинированным жителям Севастополя запретили покидать город. Нарушителей указа губернатора будут разворачивать обратно на блокпостах.

Без прав, но с наркотиками: в Севастополе пьяный лихач устроил погоню. Севастопольские полицейские задержали пьяного водителя без прав, который помимо «букета» из нарушений правил дорожного движения имел при себе запас наркотиков.

Коронавирус в Крыму
Обязательная самоизоляция непривитых граждан старше 60 лет вводится в Крыму

Обязательная самоизоляция непривитых граждан старше 60 лет вводится в Крыму

Обязательная самоизоляция граждан старше 60 лет вводится в Крыму с 30 октября.

Коронавирус в Крыму
Посещать торговые центры в Крыму теперь можно только по QR-кодам

Посещать торговые центры в Крыму теперь можно только по QR-кодам

Вход в торговые центры в Крыму разрешили только по QR-кодам или при наличии ПЦР-тестов.

Коронавирус в Крыму
Максимальное число смертей от COVID-19 подтвердили в Севастополе за сутки

Максимальное число смертей от COVID-19 подтвердили в Севастополе за сутки

За сутки в Севастополе от коронавируса умерли 28 человек, что почти в два раза больше предыдущего антирекорда по смертности в городе.

Коронавирус в Крыму
Аксенов попросил минтранс России не направлять в Крым дополнительные рейсы с туристами

Аксенов попросил минтранс России не направлять в Крым дополнительные рейсы с туристами

Глава Крыма Сергей Аксенов попросил министерство транспорта России не направлять в республику дополнительные туристические рейсы в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации