Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму очередной ковидный антирекорд ● Психолог рассказал, почему крымчане не носят маски в транспорте ● Россияне массово отменяют брони в крымских отелях после введения QR-кодов ● Важно: власти Крыма рассказали как будут работать алкогольные магазины в Крыму в нерабочую неделю ● Аксенов попросил минтранс России не направлять в Крым дополнительные рейсы с туристами
Максимальное число смертей от COVID-19 подтвердили в Севастополе за сутки
фото © meduza.io
За сутки в Севастополе от коронавируса умерли 28 человек, что почти в два раза больше предыдущего антирекорда по смертности в городе.
Об этом свидетельствуют данные федерального оперштаба по коронавирусу.
Последний раз антирекорд по смертности в Севастополе фиксировался 25 октября, тогда умерли 15 человек.
В городе за сутки выявлено 345 новых случаев COVID-19. Накануне было 337.
Выздоровели за сутки 256 человек.
С начала пандемии в Севастополе подтверждено 37 987 случаев коронавируса. Выздоровели 32 340 человек, умерли 1 327 человек.
В Крыму за сутки выявлен 681 случай коронавируса. Умерли 17 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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