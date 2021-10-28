Максимальное число смертей от COVID-19 подтвердили в Севастополе за сутки

фото © meduza.io

За сутки в Севастополе от коронавируса умерли 28 человек, что почти в два раза больше предыдущего антирекорда по смертности в городе.

Об этом свидетельствуют данные федерального оперштаба по коронавирусу.

Последний раз антирекорд по смертности в Севастополе фиксировался 25 октября, тогда умерли 15 человек.

В городе за сутки выявлено 345 новых случаев COVID-19. Накануне было 337.

Выздоровели за сутки 256 человек.

С начала пандемии в Севастополе подтверждено 37 987 случаев коронавируса. Выздоровели 32 340 человек, умерли 1 327 человек.

В Крыму за сутки выявлен 681 случай коронавируса. Умерли 17 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Аксенов не хочет вводить в Крыму полный локдаун. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил журналистам, что на предстоящей выходной неделе в республике не будут вводить полный локдаун – бизнес продолжит работать, но с ограничениями.

Темпы вакцинации в Крыму увеличились в шесть раз после введения новых ограничений. Темпы вакцинации от COVID-19 в Крыму увеличились в шесть раз после введения новых ограничений.

Максимум по числу заражений коронавирусом установлен в Крыму. За истекшие сутки в Крыму зафиксировано 670 случаев заражения коронавирусом, что является максимальным показателем в республике с начала пандемии.

«Люди голодают и лежат без лечения». Севастопольцы пожаловались на условия в ковидном «Изумруде». В горздраве отметили, что нужно немного потерпеть, пока продолжаются организационные процессы.