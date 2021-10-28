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Коронавирус в Крыму

Максимальное число смертей от COVID-19 подтвердили в Севастополе за сутки

Максимальное число смертей от COVID-19 подтвердили в Севастополе за сутки

фото © meduza.io

За сутки в Севастополе от коронавируса умерли 28 человек, что почти в два раза больше предыдущего антирекорда по смертности в городе.

Об этом свидетельствуют данные федерального оперштаба по коронавирусу.

Последний раз антирекорд по смертности в Севастополе фиксировался 25 октября, тогда умерли 15 человек.

В городе за сутки выявлено 345 новых случаев COVID-19. Накануне было 337.

Выздоровели за сутки 256 человек.

С начала пандемии в Севастополе подтверждено 37 987 случаев коронавируса. Выздоровели 32 340 человек, умерли 1 327 человек.

В Крыму за сутки выявлен 681 случай коронавируса. Умерли 17 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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