Какой сегодня праздник 28 октября

фото © pixabay.com

Сегодня, 28 октября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Российский День без бумаги

«Научимся использовать бумагу рационально!» — таков основной тезис международной «безбумажной» кампании, которая ежегодно проходит осенью по всему миру.

Традиционно она проводилась каждый четвертый четверг октября, но в 2015 году ряд стран перенесли дату празднования на начало ноября. В России День без бумаги сохранил традицию и отмечается в четвертый четверг октября.

В этот день ведущие компании из разных областей экономики объединяются для того, чтобы поделиться личным опытом сокращения нерационального расхода бумаги и провести собственные акции поддержки.

Цель Международного дня без бумаги (World Paper Free Day) — показать на реальных примерах, как и с помощью каких технологий каждая организация может внести свой вклад в сохранение природных ресурсов, и привлечение внимания компаний и людей по всему миру к современным безбумажным технологиям.

День Бабушек и Дедушек России

Фото sm-news.ru

28 октября в России отмечают День бабушек и дедушек, достойно дополняющий череду семейных праздников.

В разных странах этот праздник отмечают в разные дни, четкой международной привязки к определенной дате нет, хотя отмечают его везде схожим образом: поздравляя бабушек и дедушек в семейном кругу.

В России День бабушек и дедушек отмечается с 2009 года, а дата 28 октября выбрана с связи с тем, что именно в конце октября у древних славян отмечались Осенние Деды – праздник, призванный укрепить связь с предками и объединить все поколения.

Бабушка и дедушка – это, как правило, самые старшие члены семьи, по отношению к которым все остальные проявляют определенный такт и уважение. Собственно социальный статус «бабушка» и «дедушка» определяет их отношение с младшими членами семьи – внуками и внучками. И вот эти отношения носят как раз особый характер.

Ефимий Благочестивый (Ефимий Осенний)

Народный праздник «Ефимий Осенний» отмечается 28 октября (по старому стилю - 15 октября). В церковном календаре это дата памяти святого Евфимия Солунского. Другие названия праздника: «Ефим», «Ефимий пчельник», «Луки», «Льняницы».

Также сегодня, 28 октября, отмечают такие праздники:

- Праздник иконы Божией Матери «Спорительница хлебов»

- День армейской авиации России

- Международный день анимации (International Animation Day)

- Всемирный день дзюдо (World Judo Day)

- День освобождения Украины от фашистских захватчиков

- День домашнего печенья

- День горномарийского языка

- День шоколада (National Chocolate Day) в США

- День иммигрантов (National Immigrants Day) в США

- День инженера в Венесуэле

- День «Охи» в Греции, на Кипре

- День независимости Чехословакии

- День клятвы молодежи в Индонезии

- День первого реагирования (National First Responders Day) в США

- День государственных служащих в Бразилии

Сегодня именины празднуют: Иван, Ефим, Лукьян, Денис, Савин, Вевея, Сарвил.

Что происходило 28 октября в прошлые годы

306 - 26-летний Максенций заручился поддержкой преторианцов и провозгласил себя императором Рима.

1237 - день города Берлин.

1492 - во время своего путешествия Колумб достигает острова и высаживается на Кубе.

1644 - в ходе гражданской войны в Шотландии роялисты одерживают победу в битве при Фиви.

1886 - в Нью-Йорке официально открыта статуя Свободы.

1940 - День Охи в Греции: греки отказываются пустить на свою территорию итальянские войска и таким образом вступают во Вторую мировую войну на стороне антигитлеровской коалиции.

1943 - американцы по ряду утверждений провели Филадельфийский эксперимент.

1944 - в этот день Украину покинул последний фашистский захватчик.

1962 - Никита Хрущев заявил о демонтаже советских ракет на Кубе и тем самым разрядил обстановку во время Карибского кризиса.

2005 - Иран выходит в космос: с космодрома Плесецк запущен искусственный спутник Земли «Сина-1».

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 28 октября. Какие праздники будут завтра?

Ранее Новости Крыма сообщали:

Какой сегодня праздник 27 октября. Сегодня, 27 октября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Какой сегодня праздник 26 октября. Сегодня, 26 октября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Какой сегодня праздник 25 октября. Сегодня, 25 октября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

В Воронцовский парк в Алупке вернулись павлины. По инициативе руководства Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника и Министерства культуры Крыма в Воронцовском парке снова появились павлины.