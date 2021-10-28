Общество
Какой сегодня праздник 28 октября
фото © pixabay.com
Сегодня, 28 октября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
Российский День без бумаги
«Научимся использовать бумагу рационально!» — таков основной тезис международной «безбумажной» кампании, которая ежегодно проходит осенью по всему миру.
Традиционно она проводилась каждый четвертый четверг октября, но в 2015 году ряд стран перенесли дату празднования на начало ноября. В России День без бумаги сохранил традицию и отмечается в четвертый четверг октября.
В этот день ведущие компании из разных областей экономики объединяются для того, чтобы поделиться личным опытом сокращения нерационального расхода бумаги и провести собственные акции поддержки.
Цель Международного дня без бумаги (World Paper Free Day) — показать на реальных примерах, как и с помощью каких технологий каждая организация может внести свой вклад в сохранение природных ресурсов, и привлечение внимания компаний и людей по всему миру к современным безбумажным технологиям.
День Бабушек и Дедушек России
Фото sm-news.ru
28 октября в России отмечают День бабушек и дедушек, достойно дополняющий череду семейных праздников.
В разных странах этот праздник отмечают в разные дни, четкой международной привязки к определенной дате нет, хотя отмечают его везде схожим образом: поздравляя бабушек и дедушек в семейном кругу.
В России День бабушек и дедушек отмечается с 2009 года, а дата 28 октября выбрана с связи с тем, что именно в конце октября у древних славян отмечались Осенние Деды – праздник, призванный укрепить связь с предками и объединить все поколения.
Бабушка и дедушка – это, как правило, самые старшие члены семьи, по отношению к которым все остальные проявляют определенный такт и уважение. Собственно социальный статус «бабушка» и «дедушка» определяет их отношение с младшими членами семьи – внуками и внучками. И вот эти отношения носят как раз особый характер.
Ефимий Благочестивый (Ефимий Осенний)
Народный праздник «Ефимий Осенний» отмечается 28 октября (по старому стилю - 15 октября). В церковном календаре это дата памяти святого Евфимия Солунского. Другие названия праздника: «Ефим», «Ефимий пчельник», «Луки», «Льняницы».
Также сегодня, 28 октября, отмечают такие праздники:
- Праздник иконы Божией Матери «Спорительница хлебов»
- День армейской авиации России
- Международный день анимации (International Animation Day)
- Всемирный день дзюдо (World Judo Day)
- День освобождения Украины от фашистских захватчиков
- День домашнего печенья
- День горномарийского языка
- День шоколада (National Chocolate Day) в США
- День иммигрантов (National Immigrants Day) в США
- День инженера в Венесуэле
- День «Охи» в Греции, на Кипре
- День независимости Чехословакии
- День клятвы молодежи в Индонезии
- День первого реагирования (National First Responders Day) в США
- День государственных служащих в Бразилии
Сегодня именины празднуют: Иван, Ефим, Лукьян, Денис, Савин, Вевея, Сарвил.
Что происходило 28 октября в прошлые годы
306 - 26-летний Максенций заручился поддержкой преторианцов и провозгласил себя императором Рима.
1237 - день города Берлин.
1492 - во время своего путешествия Колумб достигает острова и высаживается на Кубе.
1644 - в ходе гражданской войны в Шотландии роялисты одерживают победу в битве при Фиви.
1886 - в Нью-Йорке официально открыта статуя Свободы.
1940 - День Охи в Греции: греки отказываются пустить на свою территорию итальянские войска и таким образом вступают во Вторую мировую войну на стороне антигитлеровской коалиции.
1943 - американцы по ряду утверждений провели Филадельфийский эксперимент.
1944 - в этот день Украину покинул последний фашистский захватчик.
1962 - Никита Хрущев заявил о демонтаже советских ракет на Кубе и тем самым разрядил обстановку во время Карибского кризиса.
2005 - Иран выходит в космос: с космодрома Плесецк запущен искусственный спутник Земли «Сина-1».
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 28 октября. Какие праздники будут завтра?
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Какой сегодня праздник 28 октября фото
Сегодня, 28 октября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
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