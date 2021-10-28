Из-за ошибки банкомата пенсионерка в Крыму потеряла 20 тысяч рублей

Оперативники Симферополя задержали подозреваемого в краже денежных средств из банкомата, сообщили в МВД Крыма.

В отдел полиции, обслуживающий Киевский район Симферополя, обратилась 58-летняя местная жительница. Женщина рассказала о том, что она попыталась положить через терминал банка 20 тысяч рублей на счет. Банкомат забрал деньги, однако операция до конца не завершилась, и они не поступили не счет. Заявительница некоторое время подождала, но денежные средства обратно так и не получила.

Женщина воспользовалась другим банкоматом и убедилась, что деньги на счет так и не пришли. Полицейские выяснили, что, когда заявительница ушла, банкомат все-таки вернул деньги, чем воспользовался неустановленный гражданин, забравший их себе.

По горячим следам по подозрению в краже средств правоохранители задержали 46-летнего местного жителя, предварительно установив его личность. Мужчина признался в совершенном преступлении. По его словам, подойдя к банкомату, он обнаружил, что в купюро-приемнике находятся деньги. Вместо того, чтобы вернуть их в банк, подозреваемый перевел их себе на счет.

По указанному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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